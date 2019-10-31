Протесты в Эквадоре расследует ЦРУ, чтобы обвинить русских и индейцев

Ожесточенные протесты в Эквадоре сменились ожиданием репрессий в отношении социалистов, индейцев и СМИ, в числе которых называют Russia Today и ФАН, рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей в Кито эквадорский политолог и коммерсант Андрес Гранха. Также собеседник ФАН не исключает новой вспышки протестов, поскольку жесткие требования МВФ, которые стали поводом для демонстраций и погромов в столице страны Кито, все равно будут одобрены президентом страны. Названный в честь вождя русской революции Ленин Морено — бывший социалист, переметнувшийся в правый лагерь и активно сотрудничающий с США, МВФ и западными спецслужбами в целом.

Андрес Гранха окончил бакалавриат Университета Кито по специальности «международные отношения» и магистратуру по специальности «геополитика». В настоящее время он занимается туристическим бизнесом и преподает геополитику в Университете вооруженных сил Эквадора (ESPE). Женат, имеет ребенка. Во время беспорядков семья не покидала дом в Кито, поскольку это было небезопасно.

— Где вы так хорошо научились разговаривать по-русски?

— Я учился в России, в городе Санкт-Петербург, в Политехническом университете, на факультете международных отношений.

— Долго, давно?

— Поступил в 2004 году, а закончил в 2011 году. Закончил и вернулся на родину.

— По поводу протестов. Было такое раньше в Эквадоре или нет?

— Нет. Я не помню, чтобы бывал такой масштаб насилия, какой мы наблюдали во время последних беспорядков.

— А с чем это связано?

— Есть разные мнения на этот счет. Среди протестующих были организованы силовые группы с целью показать большую силу, насилие, и внушить страх. Это мое мнение.

— А почему такая реакция на простое требование МВФ повысить цены на топливо? Неужели это так критично для населения?

— Для большинства населения — это достаточно критично, потому что большинство — бедные. Поэтому это, конечно, ударило напрямую. Мы все понимаем, что сейчас у нас кризис, что каждый должен от себя что-то дать, но увеличивать стоимость дизеля — это неправильно. Это была основная причина для беспорядков, рост цен не на обычный бензин, а на солярку. Потому что вся страна, вся торговля в стране двигается на грузовиках, на дизеле, и вот, конечно, когда подняли на 120% стоимость дизеля, это для всех было неприемлемо.

— Поднять цены на топливо — это было единственное требование МВФ?

— Нет, конечно. До этого мы уже соглашались на другие требования МВФ. Например, сокращение кадров в государственных учреждениях. У нас уже год идет этот процесс. Приватизация некоторых государственных учреждений тоже. И этот процесс уже идет. Так что отмена субсидий на топливо — это было последней каплей, потому что до этого народ уже был не согласен с другими мерами, принятыми государством по требованию МВФ.

— Среди протестующих было очень много индейцев. Это основная движущая сила? Раньше они тоже выступали?

— У нас индейцы — это очень мощная политическая сила. За счет того, что они обеспечивают продовольствием практически всю страну. Именно поэтому их мнение учитывается властями всегда. Индейцы на самом деле достаточно грамотны, организованы, решительны. В предыдущих акциях всегда индейцы решали. Конечно, последнее мнение — со стороны военных. Всегда. Как правило, у нас военные принимают решение за кого встать, защищать президента или быть на стороне народа. Но индейцы — тоже мощная сила.

— Вот эти протесты закончились как-то уж совсем внезапно. В воскресенье была бойня в полный рост, атаковали здание General Contralory, а в понедельник, к 12 часам, город уже был чист и пуст. Это меня настолько поразило, честно говоря... Почему так резко все прекратилось?

— Потому что основное требование бастующих было удовлетворено — отмена закона №883, который ликвидировал субсидии на топливо. Когда президент отменил этот закон, то все сразу успокоилось.

— Сейчас идут поиски виновников в организации протеста, даже кто-то арестован. Что вы по этому поводу можете сказать?

— Я бы это назвал охотой на ведьм. Потому что требования бастующих были справедливыми. Мы не требовали чего-то сверхъестественного, чего-то особенного. Государство увидело масштаб народных волнений и отреагировало правильно. Президент отменил рекомендации МВФ на время, но еще предстоит увидеть другое решение, он должен разработать какой-то другой проект в обмен на первый пакет налогов.

Сейчас начались репрессии против народных лидеров и лидеров индейцев. Силовики и правительство подготавливают почву к следующему пакету налогов, они хотят, чтобы было меньше людей, которые смогут организовать народ, чтобы было меньше волнений в следующий раз. Конечно, были серьезные преступления во время беспорядков, как пожар в государственном учреждении, где сгорела очень важная документация по случаям коррупции. Но пока виновных не ищут, зато сейчас возбудили уголовные дела против лидеров индейцев, против лидеров студентов, которых мы все знаем. Они занимались мирным сопротивлением.

Естественно, со стороны индейцев бывали какие-то случаи агрессии, но почему-то настолько сильно идут репрессии, дезинформация в социальных сетях. Люди говорят, что и официально есть уже информация, что американские спецслужбы через посольство США сотрудничают сейчас с нашим МВД, для того, чтобы найти всех причастных к организации митингов, забастовок.

— Насколько я слышал, звучало имя бывшего президента Эквадора, и эти протесты связаны с его именем. Насколько это вероятно?

— Это очень вероятно. Я не думаю, что с его стороны были организованы эти бандиты... Это не выгодно этой группировке, они выступали и все это делали от имени Северной Кореи или социалистов. Но Корее или самим социалистам это не нужно. На самом деле, предстоит еще выяснить, кто стоит за организацией этих жестких, радикальных группировок. Впрочем, известно, что сейчас несколько депутатов от партии Рафаэля Корреа находятся в посольстве Мексики. Они попросили политическое убежище, а другие сбежали из страны.

— Но Ленин Морено — кандидат от бывшего президента. Они ведь из одной партии?

— Политики часто меняют сторону из-за каких-то соглашений, достигнутых с другими людьми, группами и обществом. Нынешний президент Ленин Морено договорился с представителями правых партий. Несмотря на то, что он победил на выборах от партии бывшего президента Рафаэля Корреа, партии социалистов. Он, после того, как победил на выборах, переметнулся к правым. Это стало понятно, когда первым же указом он простил очень большой долг самым главным, богатым бизнесменам нашей страны, и тогда стало понятно, что у него новая идеология.

— Насколько большой долг?

— Пишут, что долг был около 4,5 миллиардов долларов. В налогах. Которые должны были самые главные банки страны, а также крупнейшие корпорации, производители продуктов: молочники, поставщики бананов, цветов и другой продукции.

— Насколько я понимаю, эта сумма равна первому траншу, обещанному от МВФ.

— Да, это было достаточно обидно для всех, что государство первым делом простило такой большой долг, и после этого нам говорит, что мы в кризисе, и что мы все должны пожертвовать чем-то, чтобы поднять страну. И вот такой пакет налогов достаточно жесткий. При этом самым богатым людям страны прощают такой огромный долг.

— Есть разница между правлением Корреа и правлением Морено? В экономике.

— Управление страной совершенно разное. У Ленина Морено наблюдается подход, очень близкий к неолиберализиму, тогда как у Корреа все было ближе к социализму. Совершенно противоположные технологии.

— Насколько популярен бывший президент?

— До забастовок он был достаточно популярен. И до сих пор в определенных кругах он еще популярен, но его популярность упала после забастовок и беспорядков. Его обвиняют в организации радикальных группировок, которые вот держали всю страну в страхе в течение этих последних двух недель. Неизвестно, правда это или нет. Лично я считаю, что нет. То, что происходит сейчас, и в чем его обвиняют, то, что его популярность падает — думаю, он знал, что такое произойдет.

— Я так понимаю, что нынешнее правительство Морено активно сотрудничает с Соединенными Штатами.

— Да.

— Такая ситуация всегда была, или при Корреа было все по-другому?

— Эквадор всегда находился в сфере влияния Соединенных Штатов. Географически так получается. И всегда наши политики держались близко к сотрудничеству с США. И как раз во время правления Рафаэля Корреа мы отделились, было охлаждение отношений. Бывали открытые конфликты. Если вспоминать Джулиана Ассанжа, когда вот как раз происходила эта история между Эквадором и Соединенными Штатами, ситуация достигла пика ухудшения. Нам угрожали экономической блокадой из-за убежища, которое предоставили Ассанжу. И вот бывший президент, Рафаэль Корреа, сказал: «Вы знаете, наши льготы, которые вы собираетесь отменить, если мы не выдадим Ассанжа, для нас значат около 200 млн долларов. Я готов эти деньги вам отдать. Эквадор вам отдаст эти деньги, для того, чтобы вы у себя дома открыли центр по изучению человеческих прав».

С этой фразой он стал популярным во многих странах мира. Также получил популярность среди латиноамериканского населения, потому что мало таких лидеров, особенно в Латинской Америке, которые могут делать такие смелые заявления. Сейчас, как раз после ухода Рафаэля Корреа и прихода Ленина Морено, отношения с США возобновляются. Причем с большей силой. Американцы получили разрешение на военное присутствие на Галапагосских островах.

Многие с этим не согласны до сих пор, потому что там нет смысла держать войска. Конечно, наши партнеры из США говорят, что они это делают для борьбы с наркоторговлей в Тихом океане. Был подписан договор о сотрудничестве нашего МВД с американскими спецслужбами, ЦРУ.

Закрыли наши эквадорские спецслужбы, которые были созданы предыдущим президентом. До этого у нас не было как таковых спецслужб. За этот вопрос отвечало МВД Эквадора. Как только Рафаэль Корреа ушел из власти, началось опять сотрудничество с ЦРУ. И есть еще официальная информация о том, что через посольство США американские спецслужбы сотрудничают с нашим МВД, чтобы исследовать и расследовать все случаи насилия во время предыдущих забастовок.

— Как вы можете прокомментировать заявление главы МВД Марии Ромо по поводу российского вмешательства? Точнее, по поводу манипуляций в российских СМИ, показывающих события в Эквадоре.

— Я считаю, что это тоже относится к охоте на ведьм. Это политика Ленина Морено — обвинять кого-то другого. С самого начала его правления все проблемы перекладывают на других политиков. Я, на самом деле, не считаю, что была какая-то манипуляция, потому что российские СМИ, в основном RT (Russia Today), но также и ваше агентство, ФАН, честно показывали в прямом эфире все, что происходило.

Стояли камеры, и мы все в прямом эфире могли видеть в течение всего дня, что происходит. Там не было никакой манипуляции. Глава МВД Мария Паоло Ромо сказала, что ей кажется странным то, что RT показывают происходящее в прямом эфире. Это было бы странно, если бы они так сделали только в Эквадоре, но RT сейчас также показывает забастовки в Испании, показывает забастовки в Чили. Также в прямом эфире. В Колумбии показывали. RT давно работает на территории Эквадора. При этом наши, эквадорские СМИ молчали или очень нагло манипулировали информацией, чтобы повлиять на общественное мнение. Министру не нравится, что есть независимые СМИ, которые показывали, что происходило на самом деле.

— Что касается свободы слова. Она есть в Эквадоре?

— Эквадор достаточно демократическая страна. Здесь последние 40 лет, с тех пор, как закончились военные диктатуры, есть демократия. Пока. К сожалению, последние недели наблюдается ухудшение ситуации со свободой слова. Потому что мы наблюдаем, какая идет охота на лидеров протестов, на блогеров даже, которые решили высказать свое мнение против государства. Их сейчас обвиняют в серьезном нарушении закона и им грозит срок от четырех до семи лет лишения свободы за призыв к перевороту.

— Кого еще коснулись преследования? Руководителей индейских образований, организаций?

— Они все сейчас обвиняются. Обвиняют индейцев во всех случаях насилия, хотя и по кадрам в социальных сетях и по телевидению видно, что самые радикально, агрессивно настроенные демонстранты не относились к индейцам. Это чисто по внешности можно сказать.

— Как дальше будут развиваться события в Эквадоре?

— Все меняется прямо на глазах. Таких беспорядков я за всю жизнь не видел. Люди, которые старше гораздо, тоже говорят, что такого масштаба насилия никогда не было. Так что ситуация непредсказуемая. К сожалению, ожидаю, что президент все-таки примет некоторые требования МВФ. Думаю, во всех сферах эквадорского общества будут предприниматься меры по подавлению народного протеста против этих мер.

— Сейчас есть какие-то проявления этого? Допустим, на Украине после Майдана был процесс, который называется люстрация. Это когда всех ставленников предыдущего президента, которые были не согласны с Майданом, просто увольняли с работы. И им никуда больше нельзя было устроиться.

— У нас уже начинается похожий процесс, судя по тому, что сейчас происходит. Стали увольнять людей, особенно из образовательных учреждений, людей, которые идеологически придерживались понятий социализма предыдущего правительства, и лидеры некоторых профсоюзов тоже меняются сейчас. Действительно, как будто сейчас происходит такая идеологическая перестройка в важнейших сферах страны.

— Я недавно работал в Венесуэле, там очень много иностранных специалистов, в первую очередь, кубинских, которые, скажем, присутствуют в правительстве Мадуро. У вас есть такое?

— Да, у нас есть специалисты из Венесуэлы. Много, где, и из Кубы тоже. Они в основном в образовательной сфере страны. В университетах, в школах, в институтах. Думаю, эта перестройка идет целенаправленно против них, чтобы их убрать с должностей. Для того, чтобы обучать, воспитать новое поколение студентов, школьников, у которых будет идеология ближе к новому неолиберализму.

— И что это будет за поколение?

— Люди более пассивные в плане политики. У нас всегда молодежь была очень политически активна. У нас есть школы, известные тем, что студенты там постоянно бастуют за права рабочих, бедных, индейцев. И очень печально наблюдать, что в течение вот последних лет эта молодежь изменила цель своей борьбы. Вместо борьбы за нравственность общества, стали бороться за какие-то новые ценности, связанные с гей-меньшинствами, с абортами, с экологией. Я не говорю, что за экологию не нужно бороться, только не нужно отвлекаться от более важных вещей. Молодежь сейчас более пассивная в части идеологии, но активная в других, пластиковых, западных ценностях.

Напомним, антиправительственные протесты начались в Эквадоре после того, что президент страны Ленин Морено во исполнение требований МВФ подписал указ, отменяющий с 3 октября субсидии на дизельное топливо и бензин. После этого цены на топливо выросли более, чем на 120%.