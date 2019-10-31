Администрация Facebook сообщила об удалении нескольких десятков аккаунтов, через которые Россия якобы вмешивались во внутренние дела стран Африки и вводила местное население в заблуждение.

На этот раз удалению подверглись не только страницы простых пользователей, но и аккаунты крупных новостных изданий, освещавших местные события. Это можно расценивать как новый виток жесткой и беспрецедентной политической цензуры в Facebook, где теперь дискриминации подвергаются целые страны.

Поводом к массовой блокировке послужил доклад Стэндфордской интернет-обсерватории. Он, в свою очередь, был основан на данных, полученных от американского интернет-издания The Daily Beast, специализирующегося на скандалах и информации Центра «Досье», спонсируемого российским олигархом Михаилом Ходорковским, скрывающимся в Лондоне от уголовного наказания за совершенные им преступления в РФ.

Ливийские беженцы без права на собственное мнение

Источники, как видно, не самые надежные. Таким же получилось и расследование стэндфордских аналитиков. Например, поводом для обвинения ливийских новостных ресурсов в связях с Россией американские «эксперты» назвали два фактора.

Во-первых, положительное отношение пользователей к бывшему лидеру Ливии Муаммару Каддафи и отрицательное к свергнувшим его боевикам, позже вошедшим в состав Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. А во-вторых, администрирование этих аккаунтов из-за границы. Что интересно, в докладе приведены основные данные об удаленных аккаунтах, и многие из них действительно управлялись не из Ливии.

Как видно, ни одного упоминания России, только Египет и страны Европы. Тут впору бы обвинять Запад во вмешательстве в африканские дела, но самое интересное, что такой список наоборот доказывает, что аккаунты велись именно ливийцами. Проблема стэндфордских «экспертов» заключается в том, что они рассматривают ситуацию в отрыве от реального мира.

Дело в том, что еще в 2011 году, когда с подачи Запада в Ливии началась война, из страны хлынул поток беженцев. Основными стали три направления. Больше всего ливийцев бежало в Египет и Тунис, примерно по миллиону человек, еще до 300 тысяч мирных жителей спряталось от войны в Европе. Всего из страны уехала треть населения.

В большинстве своем беженцами оказались сторонники Муаммара Каддафи. Так что нет ничего удивительного в том, что сегодня эти люди в соцсетях высказывают свое мнение, положительно оценивают деятельность убитого Каддафи, его семьи и их сторонников.

Таким образом, Facebook заблокировал ливийские ресурсы исключительно по политическим соображениям. Администрация соцсети фактически запрещает беженцам иметь собственное мнение о ситуации на родине.

Суданские СМИ оказались подозрительно нейтральны

Еще более абсурдно дело обстоит с аккаунтами, принадлежащими полноценным новостным изданиям Судана. Деятельность Khartoum Star и Sudan Daily сочли подозрительной из-за излишней нейтральности. Американцам не понравилось, что, помимо прочего, эти издания освещали новости с участием России, например, переговоры политиков.

Издания Royal Crew News и Sudan is Perfect попали под подозрение и вовсе за смешные «женоненавистнические» картинки.

А когда оказалось, что журналисты в своих постах периодически ссылаются на издание Radio Africa, Royal Crew News и Sudan is Perfect попали в «черный список» Facebook. Интересно, что аккаунты Radio Africa также были заблокированы, причем за излишнюю популярность. Этот суданский ресурс можно считать одним из самых известных в стране, на него было подписано порядка 350 тысяч человек, а также у него имелись «дочерние» аккаунты, такие как Radio Africa — sport и Radio Africa — social live. Наличие профильных направлений в Стэнфорде расценили как «пропагандистскую новостную сеть».

Диктатура политической цензуры

Как видно, африканская волна «чисток» Facebook оказалась ничем иным, как очередным витком политической цензуры. Теперь дискриминации подвергаются беженцы, независимые журналисты и случайные блогеры. Произошедшее свидетельствует о новом «затягивании гаек» в этой соцсети и в список «пропагандистов» рискует попасть каждый.

Самое абсурдное в происходящем то, что западные СМИ продолжают игнорировать усиление цензуры в Facebook, а ведь следующая волна блокировок может быть нацелена уже против них — за недостаточно восторженное освещение американской политики. На примере Африки нам наглядно показали, что если страна ведет сильную и независимую политику, которая не устраивает американцев, то на нее будет оказываться давление. И не только по дипломатическим каналам, но и при помощи методов информационной борьбы.