Лавров надеется, что Зеленский обеспечит разведение сил в Донбассе

Москва, 31 октября. Российская сторона рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский обеспечит реализацию договоренностей по разведению сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе. Об этом заявил в глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

Министр напомнил, что украинские националисты пытались препятствовать началу отвода сил и средств в районе населенного пункта Золотое. При этом глава МИД РФ выразил надежду, что Зеленскому удастся обеспечить выполнение своего приказа разведении сил в районе Золотого.

«Ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины, но мы надеемся, что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов», — сказал Лавров.

В свою очередь генсек ОБСЕ отметил, что следующим этапом должно стать разведение сил на участке линии соприкосновения в районе населенного пункта Петровское. По его словам, для начала отвода сил в Петровском необходима политическая воля всех сторон.

«Я надеюсь, что в Петровском это начнется на следующей неделе. Автоматически это не произойдет, необходима политическая воля со стороны всех участников», — отметил Гремингер.

Напомним, 1 октября контактная группа в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», которая предполагает отведение сил и средств от линии соприкосновения сторон в Донбассе, а также введения в действие закона об особом статусе Донбасса. После подписания документа по Украине прокатилась волна митингов, которые были организованы украинскими националистами. По мнению украинских праворадикалов, подписание «формулы Штайнмайера» является «капитуляцией» со стороны Киева. Кроме того, националисты заявили, что будут препятствовать отведению сил и средств в Донбассе.

26 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Донбассе в районе населенного пункта Золотое. В ходе визита на линию соприкосновения он встретился с украинскими националистами и попытался обсудить с ними вопрос разведения войск, однако собеседникам не удалось достичь взаимопонимания. Позднее представители Минобороны Украины заявили, что националисты находятся в районе Золотого незаконно, а также пообещали разобраться в данной ситуации.

29 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о начале разведения сил в районе населенного пункта Золотое.