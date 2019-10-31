Киркоров отказался участвовать в съемках реалити-шоу о жизни Рудковской

Москва, 31 октября. Король российской поп-сцены Филипп Киркоров отказал своей давней подруге продюсеру Яне Рудковской, которая предложила артисту сняться в реалити-шоу «ЯнаСупер». Новый проект, рассказывающий о жизни Рудковской, а также ее родных и друзей, выйдет на телеканале «Супер».

В одном из эпизодов продюсер отправляет Киркорову аудиосообщение, в котором просит певца сняться в реалити-шоу.

«Я не буду сниматься ни для каких каналов! У меня на это нет времени. У меня на голове дети, новые номера, репетиции!» — отвечает возмущенный артист.

В ответ Рудковская поинтересовалась, сможет ли Киркоров уделить ей внимание на музыкальном конкурсе «Новая волна», который прошел в августе 2019 года в Сочи (переписка велась до конкурса).

«На «Волне» — никак, а вообще – только за деньги!» — написал певец.

Такой ответ очень удивил Рудковскую, которой, по ее словам, Киркоров обещал поддержку в реалити-шоу.

«Когда Филипп мне отказал, я поняла, что тут есть какой-то подвох. Я с ним очень близко дружу и понимаю, и знаю, что что-то произошло, потому что знаю, что просто так это не могло случиться», — сказала продюсер.

Кстати, присутствовавшие на «Новой волне» заметили, что Рудковская и Киркоров явно избегают друг друга — они не стали фотографироваться вместе и, как пишет портал «Дни.ру», даже не поздоровались.

Премьера шоу «ЯнаСупер», продюсером которого выступила Ксения Собчак, состоится 9 ноября. О том, помирились ли Киркоров и Рудковская, можно будет узнать во втором выпуске проекта.

Отметим, что реалити-шоу поссорило продюсера не только с певцом, но и с супругом — фигуристом Евгением Плющенко. По словам Рудковской, узнав о проекте ее муж сначала предпочел уехать из Москвы, однако затем звездная пара все же пришла к компромиссу.