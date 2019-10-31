Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

Путин призвал улучшить транспортную доступность Калининграда

75
0 Оставить комментарий

Путин призвал улучшить транспортную доступность КалининградаКалининград, 31 октября. Помимо субсидирования, необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы обеспечить транспортную Калининграда. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время визита в самый западный областной центр страны. 

На встрече с представителями общественности Калининградской области президента попросили об увеличении финансирования программы, в рамках которой калининградская молодежь отправлялась в целевые образовательные поездки по другим регионам и городам России.

Глава России отметил, что вопрос транспортной доступности Калининграда необходимо решать комплексно.

«Это вопрос связанности российский территории, это и стоимость авиационных билетов прежде всего. Мы субсидируем и дальше будем субсидировать, я думаю, что этого недостаточно еще, нужно там предпринять дополнительные шаги, чтобы легко можно было и выгодно ездить в Калининград, из Калининграда, и выгоднее, чем куда-то за границу», — сказал Путин.

Он заявил, что «связанность» России должна быть обеспечена, и заверил, что возможности ее реализации уже обсуждаются.

«Связанность страны должна быть обеспечена, я сейчас не буду перечислять все возможности, которые есть, но мы над этим думаем, и я обязательно поддержу ваше предложение и попрошу здесь представителей администрации подключиться и правительства, обязательно», — добавил президент.

31 октября российский лидер прибыл в Калининград для участия в заседании Государственного совета.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров