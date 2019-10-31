Лавров объяснил, почему Дания в итоге дала добро на «Северный поток — 2»

Москва, 31 октября. Решение Дании, которая дала разрешение на строительство «Северного потока — 2», отвечает общим интересам Европы, заинтересованной в усилении своей энергетической безопасности. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции вместе с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

«Дания, как европейская страна, присоединилась к консенсусу, который сформировался достаточно давно в отношении «Северного потока —2», как проекта, который будет повышать энергобезопасность европейских стран», — отметил он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, коммерческие проекты не должны политизироваться и превращаться в «заложников» геополитических игр.

Напомним, что Дания долгое время сопротивлялась реализации проекта и отказывалась согласовывать строительство участка газопровода на своей территории. Оператору «Северного потока — 2» пришлось изменить маршрут магистрали, так, чтобы она проходила не в территориальных водах королевства, а в исключительной экономической зоне. В конечном итоге Энергетическое агентство страны согласовало альтернативный маршрут газопровода.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если бы ситуация зависела от него, то Дания ни за что бы не согласовала проект. Украинский лидер полагает, что «Северный поток — 2» — это геополитический вопрос, пишет «Газета.ру».

Газопровод должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главными противниками проекта являются США и Украина. Вашингтон видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим более дорогим сжиженным газом. Киев же опасается потерять доходы от транзита российского газа, поскольку «Северный поток — 2» строится в обход Украины.