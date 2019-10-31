Москва, 31 октября. Эксперты назвали причины раннего старения кожи лица. Увядание кожи начинается раньше обычного, если не соблюдать простые правила.

Молодость и красоту можно сохранить надолго. Главное — правильное питание, употребление воды и отдых. Несбалансированное питание, в том числе экстремальные диеты могут привести к сбоям в обменных процессах. Кожа теряет здоровый вид.

Хроническое недосыпание и стресс — сильные негативные факторы. Лицо становится опухшим, под глазами появляются мешки. Врачи рекомендуют спать по 7-8 часов и позволять себе отдыхать в обеденный перерыв.

Важна также поза, в которой спит женщина. Если она спит на животе, то нарушается кровообращение лица. На одной из сторон лица появляется больше морщин, пишет Planet Today.

Эксперты добавляют, что на внешний вид кожи под глазами влияет ультрафиолет. Не щурьтесь на солнце, а носите солнцезащитные очки.

Кожа лица нуждается во влаге, ее нужно питать изнутри. Поэтому пейте не меньше двух литров воды ежедневно.

Ранее эксперты назвали продукты, которые положительно влияют на настроение человека. Среди них кофе, черный шоколад, бананы, йогурт и сладкий болгарский перец.

Рыба отлично помогает при депрессии, она поднимает настроение.