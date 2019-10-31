Рада приняла первое решение о снятии неприкосновенности с депутата

Киев, 31 октября. Верховная рада Украины впервые приняла решение о снятии неприкосновенности с депутата Ярослава Дубневича для того, чтобы парламентария привлекли к уголовной ответственности.

Решение о снятии неприкосновенности с беспартийного парламентария Дубневича поддержали 241 депутатов из 226 необходимых.

«Есть основания считать, что Дубневич Ярослав Васильевич причастен к совершению нескольких преступлений», — заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, выступая в Раде перед голосованием.

Рябошапка отметил, что речь идет о причастности депутата к преступлениям на предприятии «Укржелдороги». Накануне постановление о снятии неприкосновенности рассмотрел профильный комитет Рады, в выводе члены комитета указали, что не нашли доказательств совершения преступления. Дубневич на заседании комитета заявил, что решение о снятии с него неприкосновенности незаконное и политически мотивированное.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что имеет достаточно доказательств для предъявления обвинений Дубневичу по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положениям. Он является фигурантом дела о нанесении материального ущерба предприятию «Укржелдороги».

В сентябре текущего года Верховная рада Украины внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Из 404 депутатов инициативу поддержали 373 члена парламента. «Против» никто не высказался, трое воздержались, 27 депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и один внефракционный депутат отказались голосовать. Об отмене депутатской неприкосновенности президент Украины Владимир Зеленский говорил еще в своей инаугурационной речи, пишет «Газета.ру».