Украинские элиты и президент Владимир Зеленский желают, чтобы никакой конкуренции по транзиту газа из РФ не было, а они оставались монополистами в этом вопросе, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Украинский лидер Владимир Зеленский оценил решение Датского энергетического агентства разрешить строительство в территориальных водах страны газопровода «Северный поток — 2».

«Моя точка зрения (не только моя, но и нашего правительства) — мы понимали, что так может произойти. Если бы это зависело только от меня, то Дания бы тогда не подтвердила», — отметил он.

Как поясняет Зеленский, он лично и украинское правительство «были готовы к такому решению». Также президент Украины сообщил, что вопрос строительства «Северного потока — 2» якобы касается не просто «энергетической безопасности».

«Это вопрос геополитический. Я вам скажу открыто, что это усиливает Россию и ослабляет Европу», — считает Зеленский.

По словам Василия Колташова, Зеленский показывает, что он остается в «фарватере» американской политики.

«С другой стороны, украинские элиты всегда были заинтересованы в том, чтобы страна была единственным транзитером российского газа. А если бы она была единственным транзитером для России, то они бы были просто счастливы. Но это из разряда безумных фантазий», — заявил Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, Россия уже предлагала Украине обнулить взаимные претензии по газовому вопросу и начать формировать соглашения по транзиту с чистого листа, напоминает экономист.

«Поэтому у Зеленского есть шанс не только сожалеть, что «Северный поток — 2» будет существовать, но и договориться о нормальных отношениях с РФ по транзиту газа. Зеленский может это сделать сейчас. А сделает или нет, это вопрос открытый», — сообщил собеседник ФАН.

В реальности Европа выигрывает от поставок российского газа через «Северный поток — 2», а Америка проигрывает, отмечает эксперт. Если бы президент Украины был честным политиком, то он должен был сказать, что это плохая новость не для ЕС, а для США.

«Украине придется конкурировать как транзитеру газа по необходимости. Однако Зеленский выразил желание украинских элиты, чтобы не было никакой конкуренции, и они оставались монополистами российского транзита», — добавил Колташов.

Напомним, что Дания долгое время сопротивлялась реализации проекта и отказывалась согласовывать строительство участка газопровода на своей территории. Оператору «Северного потока — 2» пришлось изменить маршрут магистрали, так, чтобы она проходила не в территориальных водах королевства, а в исключительной экономической зоне. В конечном итоге энергетическое агентство страны согласовало альтернативный маршрут газопровода.

Позже глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему Дания в итоге дала добро на «Северный поток — 2». По словам главы внешнеполитического ведомства, коммерческие проекты не должны политизироваться и превращаться в «заложников» геополитических игр.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут от российского побережья до Германии по Балтийскому морю. Проект реализован более чем на 80%. Ожидается, что работы по строительству «Северного потока — 2» завершатся до конца этого года.

Многие европейские страны, заинтересованные в бесперебойных поставках голубого топлива, поддержали проект. Однако США и Украина высказались против создания газопровода. Американская сторона хочет поставлять в Европу свой сжиженный природный газ, который в разы дороже российского, а Киев боится потерять деньги от транзита газа.