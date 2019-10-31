Путин ответил анекдотом на предложение изменить систему закупок в России

Калининград, 31 октября. Президент РФ Владимир Путин рассказал анекдот в ответ на идею изменить систему госзакупок в стране и распорядился изменить законодательство, чтобы обеспечить возможность заключения контрактов жизненного цикла при покупке необходимой аппаратуры для поликлиник.

Одна из участниц заседания Госсовета РФ по вопросам здравоохранения, которое проходило в Калининградской области, указала на то, что согласно действующему закону о государственных закупках, больницам нужно через отдельные конкурсы и тендеры не только заказывать само оборудование, но и всевозможные сервисные услуги. Все эти процессы, отметила она, занимают большое количество времени и отвлекают от эффективного использования аппаратуры. Она предложила для таких закупок использовать инструмент долгосрочных контрактов жизненного цикла.

Комментируя ситуацию, о которой рассказала женщина, глава государства вспомнил анекдот. Путин рассказал анекдот про пенсионерку, которая пришла в юридическую контору за консультацией.

«Имею ли я право?» «Имеешь, бабушка», — отвечает адвокат. «Нет, я хочу спросить, имею ли я право…» — «Да, имеешь». «Но могу я или нет?» — «Нет, бабка, не можешь!» — пошутил Путин.

Кроме того, лидер РФ обратил внимание на то, что эта шутка имеет прямое отношение к ситуации, так как в соответствии с действующим законодательством, к медицинскому оборудованию может применяться принцип полного жизненного цикла, но лишь в том случае, когда больница оборудуется или возводится «с нуля», пишет «Царьград».

Ранее президент России не исключил ужесточения ответственности за ошибки докторов.