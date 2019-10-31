Россия и Замбия обменялись поздравлениями по случаю 55-летия установления дипотношений

Москва, 31 октября. Министры иностранных дел России и Замбии Сергей Лавров и Джозеф Маланджи обменялись поздравительными телеграммами по случаю 55-летия установления дипломатических отношений между государствами. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Министры, по данным ведомства, выразили удовлетворение состоянием дружественных отношений двух стран и подтвердили настрой на укрепление взаимовыгодного сотрудничества по целому ряду областей.

«Подчеркнули заинтересованность в дальнейшей координации усилий Москвы и Лусаки на международной арене в интересах обеспечения мира и стабильности на Африканском континенте», — говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в Сочи прошел первый в истории саммит и экономический форум Россия — Африка. Хозяйкой этого представительного мероприятия выступала Россия, сопредседателем — Египет. Гостями саммита стали главы государств и правительств 43 (из 54) стран Африки, 120 министров и более шести тысяч представителей от 104 государств, в том числе США, Канады, Австралии и ведущих стран Европы.

Закрывая форум, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что саммит открыл новую страницу в отношениях Москвы и стран Африки, а атмосфера на мероприятии была «деловой, дружественной и душевной».

Федеральное агентство новостей представило в инфографике наиболее важные итоги прошедших саммита и экономического форума.