Военный эксперт заявил, что война с Россией превратит США в мир постапокалипсиса

Издание Foreign Policy неудовлетворительно оценило готовность американской армии к войне с Россией и Китаем. По его мнению, системы из средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ракет и радиолокационных станций, которыми обзавелись наши страны, сильно ограничивают способность Штатов сохранять свое «неоспоримое превосходство». Федеральное агентство новостей пообщалось с военным экспертом, главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко о том, насколько критично американцы оценивают свои возможности в воображаемой войне с Россией и Китаем.

«В официальных доктринальных документах Пентагона наши страны указаны как предполагаемые враги, поэтому появление таких статеек не вызывает удивления, — заметил военный эксперт. — Другое дело, что мало объявить нас врагом — надо еще и победить суметь, а у США нет никаких шансов победить такую мощную ракетно-ядерную державу, как Россия. С РЭБами или без — не важно, у России достаточно сил, чтобы ответить на агрессию любой интенсивности».

Удар, который Штаты получат от нашей страны, нанесет им неприемлемо большой ущерб, с их стороны нелепо пытаться диктовать свою волю России, заявил Коротченко. Китай тоже в состоянии ответить на попытки американской экспансии.

«Россия и Китай координируют свою внешнюю политику, совместно противостоя американцам, пока только на политическом поле, — сказал военный эксперт. — Но совместного военного альянса у нас нет, и воевать друг за друга мы не планируем — по крайней мере, пока. Однако США рассматривают нас подобным образом в рамках своей аналитики, и, возможно, так оно и будет, если мы будем вынуждены объединить силы для совместного отпора врагу».

По его словам, нужно спокойнее относиться к фантазиям американских журналистов и политиков, которые любят поспекулировать на теме войны с Россией (а теперь еще и с Китаем), чтобы набрать себе читателей и политических очков. На самом деле никто из них не хочет жить в мире постапокалипсиса, которым непременно станут США, если начнут ядерную войну.

«Поверьте мне, все ограничится доктринальными установками, а также, возможно, попытками устроить цветную революцию и разжечь «огонь» внутри страны. С этой же целью активно ведется поиск националпредателей внутри элит, которые, в случае чего, могли бы поддержать проамерикански настроенную либеральную толпу в ее попытках захватить власть», — сказал Коротченко.

По его словам, события, которые происходят сейчас в Гонконге, и которые происходили в Москве летом этого года, являются прямым доказательством того, что американцы пытаются побороть Россию и Китай изнутри. Ведь если у них это получится, в наших странах будут установлены марионеточные колониальные правительства, напрямую подчиняющиеся указам из Вашингтона. И тогда ни с кем воевать уже не придется.