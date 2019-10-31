Первый канал объяснил, почему закрылась передача «Прожекторпэрисхилтон»

Москва, 31 октября. Причиной закрытия информационно-развлекательной программы «Прожекторпэрисхилтон» в 2012 году стал новый контракт одного из ее ведущих Сергея Светлакова с другим телеканалом, а не запрет на острые шутки. Об этом рассказали в пресс-службе Первого канала.

«Причиной закрытия «Прожекторпэрисхилтон» в 2012 году был контракт Сергея Светлакова с другим каналом, условия которого давали его начальникам возможность запретить его участие в «Прожекторе», — объяснили на телеканале.

В пресс-службе также заметили, что история с передачей «слишком известная», чтобы «спустя семь лет изобрести ее новую версию и, изображая Герцена, продать билеты на концерт».

Ранее Светлаков заявил, что программа, выходившая в эфире Первого канала в 2008 — 2012 годах, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые не освещают крупные медиа.

«Прожекторперисхилтон» закрылась именно из-за того, что нам помешал формат, и мы не захотели выглядеть идиотами», — привела слова ведущего «Культуромания».

Программа «Прожекторпэрисхилтон» — проект Первого канала, который был посвящен обсуждению новостей. Четверо постоянных ведущих — Гарик Мартиросян, Иван Ургант, Александр Цекало и Сергей Светлаков — собирались в студии со свежими газетами и обсуждали материалы.

В передаче принимали участие известные гости, которые также «подключались» к обсуждениям.

Среди них была в частности официальный представитель российского МИД Мария Захарова, рассказавшая, как очки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова помогают ведомству прогнозировать развитие событий, а также заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, которая в студии программы сыграла композицию «Мурка».

Передача возвращалась в эфир в марте 2017 года, однако не просуществовала долго — ее последний выпуск датирован декабрем того же года.