Москва, 31 октября. Деятельность США и курдов из незаконных бандформирований по краже сирийской нефти нельзя назвать ничем иным, кроме как разбоем и пиратством. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

Он обратил внимание на то, что недра арабской республики принадлежат сирийскому народу. Поэтому когда курдские группировки захватывают месторождения, а американские военные открыто заявляют, что будут их «охранять» от законного владельца, речь уже идет о самом настоящем рейдерстве.

«Курды будут качать нефть и затем ее продавать, получая за это кэш, а американцы будут их охранять. Сразу возникает вопрос, а нет ли здесь умысла поделить эти деньги за незаконный экспорт нефти и нет ли здесь некой коррупционной составляющей», — отметил Коротченко в разговоре с порталом «Экономика сегодня».

Эксперт также напомнил, что в свое время американцы подозревались в том, что «крышевали» наркоторговлю во время операции в Афганистане. Так что в попытках американцев у всех на виду нагреть руки на сирийской нефти нет ничего удивительного.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич призвал МИД РФ созвать экстренное заседание Совбеза ООН в связи с действиями США в Сирии. Он полагает, что американские военные и опекаемые ими курдские террористы сегодня представляют для Сирии не меньшую угрозу, чем боевики «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в 2017 году.

Напомним, что курдские радикалы ранее захватили нефтяные поля на восточном берегу Евфрата — Аль-Омар и Аль-Танак. С тех пор они незаконно качают сирийскую нефть и вывозят ее контрабандой в другие страны.

Незаконно находящиеся в Сирии военные США, которые поддерживают курдов, выставили охрану возле месторождений, объявив, что окажут вооруженное сопротивление, если сирийская армия попытается вернуть принадлежащие государству недра.

1 Организация запрещена на территории РФ.