Украинское посольство назвало провокацией встречу главы Чехии с крымскими татарами

Прага, 31 октября. Украинское посольство в Чехии назвало встречу чешского президента Милоша Земана с представителями крымско-татарского объединения «Единство Крыма» («Къырым бирлиги») провокацией. Реакция украинской стороны на это событие появилась на официальной странице дипмисси в Facebook.

Украинские дипломаты выразили «решительный протест» в связи с приглашением активистов на прием в Пражский град по случаю чешского государственного праздника — Дня образования Чехословакии.

«Рассматриваем подобные действия как очередную провокацию, целью которой является легитимизация незаконных действий России, направленных на попытку аннексии суверенной территории Украины», — говорится в сообщении.

В украинском посольстве также считают, что такой шаг является попыткой помешать развитию украинско-чешских отношений.

Крым стал российским после проведения на полуострове в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на законное решение жителей полуострова, Киев по-прежнему считает Крым «украинским».

Два года назад чешский лидер, отвечая на вопрос члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко, заявил, что «Крым — это уже свершившийся факт».