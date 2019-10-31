Сирия, 31 октября. Второй за несколько часов взрыв прогремел в зоне «Большого Идлиба». Курды заявили об убийстве восьми протурецких бойцов в Ракке. Союзники Турции заблокировали проезд для колонны грузовиков США в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии осуществляют боевые вылеты в Южном Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям боевиков северо-западнее Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации вылазки у города Хаваидж к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: заявили об убийстве восьми протурецких бойцов недалеко от Айн-Иссы на севере Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: заблокировали проезд для колонны грузовиков США в Хасаке.

Международная коалиция: осуществила боевые вылеты над пригородом Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Возобновились вооруженные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских бандформирований в западной части Алеппо. Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что в ответ на провокации со стороны джихадистов артиллерийские дивизионы САА открыли огонь по штаб-квартирам и блокпостам радикалов связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1*** бандгрупп вблизи города Кафр-Хамра северо-западнее административного центра региона. О нанесенном исламистам уроне пока ничего неизвестно.

Тем временем военный источник в сети Twitter (syriapost1) опубликовал видеозапись, на которой запечатлены последствия взрыва, прогремевшего несколько часов назад в Африне. Также поступила уточненная информация о месте происшествия. По данным медиапортала Halab Today TV, заминированный автомобиль был припаркован у рынка аль-Хол. Напомним, взрыв привел к гибели не менее девяти гражданских лиц.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что на восточном берегу Евфрата, практически полностью занимаемом курдскими вооруженными бандформированиями, произошло очередное нападение неизвестных. Один из сотрудников разведки «Демократических сил Сирии»**** (SDF) был убит на шоссе поблизости от города Хаваидж двумя вооруженными людьми, которые открыли огонь по его автомобилю. Предполагается, что вылазка могла быть совершена террористами «спящих ячеек» «Исламского государства», которые не перестают вести подпольную деятельность в оккупированных проамериканскими силами районах.

Тот же медиапортал сообщает о новых вылетах ВВС международной коалиции во главе с США в зонах контроля Сирийской арабской армии (САА). По данным SOHR, военные самолеты западного альянса нанесли удары по позициям проасадовских ополченческих отрядов в пригороде Дейр-эз-Зора Харабеш. Тем не менее официальные сирийские новостные порталы данную информацию пока не подтверждали.

Провинция Идлиб

Второй за последние несколько часов взрыв прогремел на оккупированной территории «Большого Идлиба». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (MMCSYR), инцидент произошел в одном из центральных районов города Даркуш, который находится северо-западнее Идлиба у границы с Турцией. Никаких сведений о возможных организаторах взрыва пока не поступало.

Между тем российские ВКС продолжают осуществлять боевые вылеты в поддержку Сирийской арабской армии (САА) на границах «Большого Идлиба». Twitter-канал (Kyruer) сообщает о том, что к ним присоединились и сирийские ВВС, воздушной атаке которых подверглись укрепрайоны исламистов «Джебхат ан-Нусры» недалеко от населенного пункта Кафр-Набаль.

Провинция Ракка

Информационный портал Al-Ain сообщает о возобновившихся стычках в Северной Ракке. Члены Отрядов народной самообороны (YPG) столкнулись с союзниками Турции в районе города Айн-Исса. В соответствии с заявлением курдских СМИ, во время вооруженного противостояния были убиты восемь протурецких бойцов. Напомним, ранее часть курдских отрядов покинула приграничные с Турцией районы по условиям российско-турецкого меморандума о взаимодействии, который был заключен 22 октября. Тем не менее некоторые из курдских боевиков до сих пор продолжают оказывать сопротивление туркам и поддерживаемым ими силам, что создает угрозу возобновления турецкого наступления.

Провинция Хасака

Один из сирийских активистов на своей странице в сети Twitter (MHJournalist) опубликовал видеозапись, на которой запечатлена колонна пустых американских грузовиков. Они осуществляли движение по трассе М-4 в направлении города Тель-Тамр. Тем не менее, в соответствии с недавно полученными данными, военный конвой был остановлен бойцами поддерживаемых Турцией формирований на контрольно-пропускном пункте «Алия». О целях, преследуемых силами США, пока ничего неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.