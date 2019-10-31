Депутат ГД Емельянов объяснил, почему законопроект о пропаганде наркотиков вернули авторам

Москва, 31 октября. Законопроект об уголовном наказании за пропаганду и рекламу наркотиков в Интернете рано или поздно все равно будет внесен в нижнюю палату парламента — по всем правилам. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Михаил Емельянов и специально для Федерального агентства новостей прокомментировал факт возвращения авторам (самому парламентарию и его коллегам по партии Сергею Миронову и Олегу Нилову) данного документа.

«Комитет (по государственному строительству и законодательству. — Прим. ФАН) его не отклонял, — отметил член фракции «Справедливая Россия». — А только вернул авторам. [Как минимум] до следующего четверга, когда пройдет [очередное] заседание комитета».

Емельянов объяснил, почему законопроект был возвращен создателем. На него не было отзывов от двух органов власти.

«От правительства и Верховного суда, — пояснил он. — И мы надеемся, что за это время (до 7 ноября. — Прим. ФАН), возможно, получим от них необходимые заключения».

По словам собеседника ФАН, вышеупомянутый думский комитет (сам Емельянов является в нем заместителем председателя) вправе вернуть авторам любой законопроект, если к предстоящему заседанию не будет дано необходимых отзывов.

«Мы дождемся заключений от правительства и Верховного суда и позже опять внесем документ, — заверил справедливоросс. — Так что о первом чтении в Госдуме пока еще рано говорить».

В заключение Емельянов сказал, что видит от данного законопроекта огромную пользу, и он верит в то, что кого-то вполне могут остановить от совершения преступления предлагаемые за него сроки наказания.

«Интернет — один из главных источников и пропаганды, и распространения информации о наркотиках, — посетовал депутат. — А еще там — взаимодействие наркодилеров и потребителей. Так что надо нещадно, с корнем, вырывать всю эту гадость».

Ранее Емельянов, Миронов и Нилов внесли в ГД РФ законопроект, согласно которому за пропаганду и рекламу наркотиков предлагается наказание до пяти лет лишения свободы, а через средства массовой информации и Интернет — до семи. После этого данный документ прокомментировали в Кремле.