Эксперт объяснил, как США одобряют цели операции Турции против курдских террористов в САР

США пытаются сохранить с Турцией отношения, которые в последнее время стали сильно напряженными, и вернуть их в стадию, когда две страны были стратегическими партнерами, уверен руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследования (РИСИ) Владимир Фитин.

Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтон не обладает информацией, подтверждающей акты геноцида со стороны войск Турции в отношении курдов на севере Сирии.

На соответствующий вопрос, в курсе ли он сообщений об актах «геноцида» в отношении сирийских курдов в рамках военной операции Турции «Источник мира», Помпео ответил, что «поступающие донесения расходятся с этим».

«Мы будем продолжать отслеживать ситуацию. Руководство Турции взяло на себя реальные обязательства перед вице-президентом США Майклом Пенсом и мною, мы намереваемся обеспечивать выполнение ими взятых на себя обязательств», — добавил госсекректарь США.

9 октября Анкара начала на севере Сирии военную контртеррористическую операцию под названием «Источник мира». Турции пришлось пойти на такие меры, чтобы противостоять осевшим в регионе вооруженным курдским бандформированиям и боевикам террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи переговоры, по итогам которых подписали меморандум о взаимопонимании. Одним из условий документа стал ввод российской военной полиции и сирийских пограничников в приграничные районы за пределами зоны проведения операции «Источник мира».

Российские и сирийские подразделения должны были способствовать выводу курдских вооруженных формирований из 30-километровой зоны вдоль границы, после чего силы РФ и Турции начнут совместное патрулирование территорий к западу и востоку от района проведения турецкой операции, кроме города Камышлы.

Как утверждает Владимир Фитин, все представители действующей американской администрации стараются смягчить разногласия с турецкими партнерами.

«Поэтому они пытаются солидаризироваться с той трактовкой, которую дает турецкая сторона. В этом ничего необычного нет. Они пытаются сохранить сильно напряженные отношения с Турцией и вернуть их в ту стадию, когда они были стратегическими партнерами. Это только подтверждает общую тенденцию американцев применительно к Турции», — заявил Фитин в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам эксперта, сами курдские формирования и их сторонники занимаются распространением фейков о якобы геноциде их народа.

«Вся информация этого плана исходит от них. Курды пытаются таким образом сформировать общественное мнение в свою поддержку. Они хотят показать себя пострадавшей стороной, подвергнувшейся нападению. В этом плане они апеллируют к международному сообществу, чтобы оно встало на их защиту», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября в Сочи приняли меморандум об урегулировании ситуации в Сирии. Среди прочих пунктов документ установил вывод курдских боевиков из 30-километровой зоны безопасности, прилегающей к сирийско-турецкой границе, а также проведение совместного российско-турецкого патрулирования в районах, граничащих с зоной турецкой операции.

30 октября палата представителей Конгресса США одобрила второй пакет санкций против Анкары. Причиной таких мер стало проведение Турцией антитеррористической операции «Источник мира» с 9 по 22 октября против вооруженных бандформирований курдов на северо-востоке Сирии, а также покупка Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

1 Организация запрещена на территории РФ.