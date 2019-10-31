Путин не исключил ужесточения ответственности за врачебные ошибки

Светлогорск, 31 октября. Президент России Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за ошибки при назначении инвалидности. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с представителями общественности Калининградской области.

«Наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей может быть в соответствии с действующим законом и сейчас применено. Этим правом располагает Росздравнадзор, и в системе ОМС такая система должна быть создана», — пояснил Путин.

Глава государства также добавил, что готов рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за врачебные ошибки если министр здравоохранения Вероника Скворцова и вице-премьер Татьяна Голикова внесут такую инициативу.

«Если, действительно, нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать. Пускай они сделают мне такое предложение», — добавил Путин.

При этом президент отметил, что главным в этом вопросе является не ужесточение наказания, а его неизбежность. Российский лидер подчеркнул, что данный вопрос является очень тонким и чувствительным, однако в России есть случаи злоупотребления служебным положением при назначении инвалидности.

«К сожалению, у нас есть случаи, и не малочисленные, злоупотребления в этой сфере, особенно в республиках Северного Кавказа, мы просто должны это тоже иметь ввиду», — подчеркнул Путин.

Глава государства также назвал недостаточным объем финансирования первичного звена медицины в рамках национального проекта «Здравоохранение».