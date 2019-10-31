Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин назвал явно недостаточным объем финансирования первичного звена медицины в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом он рассказал на встрече с представителями общественности Калининградской области.

Как уточнил глава государства, на национальный проект «Здравоохранение» до 2024 предусмотрено выделение одного триллиона 300 миллиардов рублей. Путин назвал недостаточным объем финансирования первичного звена медицины.

«Но этот нацпроект «Здравоохранение» сверстан таким образом, что там есть и на первичку немножко — 237 миллиардов рублей, но этого недостаточно», — подчеркнул российский лидер.

Эти средства заложены на шесть лет, напомнил Путин. Как пишет ТАСС, по мнению Путина, с учетом ситуации, которая сложилась в первичном звене здравоохранения, этого явно недостаточно.

Ранее президент России Владимир Путин согласился рассмотреть возможность включения Пензенской области в национальный проект «Здоровье». Губернатор региона Иван Белозерцев проинформировал главу государства о показателях социально-экономического развития области. Он уточнил, что руководство Пензенской области активно работает над проблемами здравоохранения, снижения смертности, выполнения индикативных показателей.

По его словам, специалисты трудятся над тем, чтобы выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Белозерцев подчеркнул, что процент выявляемости уже «очень серьезный», а областная больница переполнена. Он попросил Путина включить регион в национальный проект «Здоровье», в котором есть подраздел «Онкология». На реализацию мероприятий по программе выделяются около 982 миллиардов рублей.

Путин ответил: «Хорошо. Сейчас поговорим».