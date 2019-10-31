Фейк США о «ликвидации» аль-Багдади разоблачила собака, заявил Рожин

Москва, 31 октября. Опубликованные Пентагоном кадры якобы операции по «ликвидации» главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади не соответствуют ранее рассказанной версии Вашингтона, заявил военный эксперт и главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

Пентагон обнародовал первые видео и фото операции по ликвидации аль-Багдади. На коротком видео было показано здание, в котором, как утверждают американские военные, находился аль-Багдади. Съемка велась с беспилотника.

«Как и ранее, отсутствуют какие-либо фотографии останков самого аль-Багдади. Просто показаны кадры деятельности спецназа (для будущего фильма), уничтожение некой группы людей с собакой и уничтожение дома», — констатировал Рожин.

Как ранее заявлял президент США Дональд Трамп, в спецоперации участвовала собака, якобы именно пес смог обнаружить аль-Багдади. При этом главарь ИГ1, по версии США, пытаясь скрыться от американских военнослужащих, подорвал себя вместе с тремя детьми в тайном тоннеле.

«Уж не при ударе ли по этой группе людей собачка получила ранение? А до этого рассказывали, что ее ранили в тоннеле. Или там было две собачки?» — удивился эксперт.

Кроме того, хозяин Белого дома поблагодарил Москву, Анкару, Дамаск и Багдад за поддержку в проведении операции, которая якобы была осуществлена в Идлибе. В министерстве обороны РФ усомнилось в реальности операции США по ликвидации главаря ИГ аль-Багдади и заявили, что никак не способствовали этой операции.

В достоверности видео «ликвидации» аль-Багдади усомнился и автор Telegram-канала «Постправда». Автор канала напомнил, что потребители современных медиа привыкли к шок-контенту и к роликам высокого качества – кадры убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи не вызывали вопросов. Российские военные в Сирии также активно использовали экшен-камеры для того, чтобы подтвердить эффективность выполняемых ими задач. «Машина пропаганды» США остановилась на уровне американского фильма 1997 года «Хвост виляет собакой» (Wag the Dog), отметил автор.

Однако это не единственное доказательство того, что «ликвидация» аль-Багдади была всего лишь инсценировкой. Федеральное агентство новостей выпустило спецматериал, в котором приводятся семь фактов, которые свидетельствуют о фейке.

1 Организация запрещена на территории РФ.