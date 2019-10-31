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Ученик Поспелова рассказал о последних годах жизни известного ученого

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Ученик Поспелова рассказал о последних годах жизни известного ученого

Москва, 31 октября. Ученик известного ученого Дмитрия Поспелова Анатолий Белкин прокомментировал уход из жизни своего бывшего наставника.

«Это очень грустная новость. Он был потрясающе светлой личностью, ужасно жалко. Я далек от этого (научного — прим. ФАН) круга уже давно, но любовь и признательность к Дмитрию Александровичу я сохраняю», — отметил он в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Белкин отметил, что Поспелов в последние годы жизни отошел от науки, однако сохранил интеллектуальные способности и даже увлекся литературой. Он также не прекращал общения со своим учеником.

Поспелов был профессором технических наук и в советские годы работал над созданием ЭВМ новой архитектуры. Является основоположником советской школы искусственного интеллекта. 

Как сообщает газета «Известия», ученый скончался в собственной квартире в Москве на 87-м году жизни. Последние минуты жизни он провел рядом со своей внучкой, которая и вызвала скорую.

Отметим, что Поспелов долгое время тяжело болел и был парализован. По дому он передвигался на инвалидной коляске. Ученый потерял речь, но сохранил ясный рассудок.

 

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Источник: Известия
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