Эксперт назвала причины развития рака кожи

Оренбург, 31 октября. Представитель оренбургской страховой компании Марина Кучапина назвала причины развития рака кожи. По словам эксперта, россияне во время отдыха в жарких странах не пользуются защитными средствами.

Кучапина рассказала, что рак кожи считается самым распространенным онкологическим заболеванием в России. Он чаще всего встречается у светлокожих россиян, которые склонны к быстрому обгоранию и появлению веснушек.

В группе риска также находятся люди, родственники которых ранее болели раком кожи. По словам эксперта, заболевание может развиться, если повредить родинку. Пигментация, которая растет и меняет свой цвет, часто оказывается злокачественной.

Кучапина советует регулярно показываться специалисту людям, которые имеют на теле много родинок. Это поможет обнаружить рак на начальной стадии, пишет Ria56.

Еще одна причина заболевания раком кожи — ультрафиолет. В теплое время года россияне любят нежиться под лучами солнца. Многие перед поездкой за границу идут в солярий. Такой двойной удар кожа может не выдержать.

На отдыхе следует закрывать тело от палящих солнечных лучей. Даже в облачную погоду можно получить солнечный ожог, поскольку облака задерживают только 30% ультрафиолета.

Ранее международная группа ученых нашла связь между псориазом и раком.