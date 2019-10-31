Зеленский отреагировал на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Киев, 31 октября. Строительство газопровода «Северный поток — 2» усиливает позиции России и ослабевает Европу, заявил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам заседания комиссии Украина — НАТО.

Глава украинского государства, говоря о согласии Дании на строительство в своих территориальных водах газопровода, сообщил, что Киев был готов к такому развитию событий.

«Это не просто вопрос строительства «Северного потока — 2», это не просто вопрос энергетической безопасности, это вопрос геополитический. Это усиливает Россию и ослабляет Европу», — сказал Зеленский, подчеркнув, что это его мнение и позиция украинского правительства.

Накануне Датское энергетическое агентство предоставило компании-оператору Nord Stream 2 разрешение на строительство газопровода по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм, который, по мнению Копенгагена, является безопасным и соответствует экологическим нормам. В Nord Stream 2 заявили, что подготовительные работы и прокладка трубы начнутся в Дании в ближайшие недели.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут от российского побережья до Германии по Балтийскому морю. Проект реализован более чем на 80%. Ожидается, что работы по строительству «Северного потока — 2» завершатся до конца этого года.

Многие европейские страны, заинтересованные в бесперебойных поставках голубого топлива, поддержали проект. Однако США и Украина высказались против создания газопровода. Американская сторона хочет поставлять в Европу свой сжиженный природный газ, который в разы дороже российского, а Киев боится потерять деньги от транзита газа.