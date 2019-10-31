Путин назвал системную проблему управления

Светлогорск, 31 октября. Президент РФ Владимир Путин назвал системной проблемой разрыв между муниципальным и государственным уровнями управления в России. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями общественности в Светлогорске.

Президент РФ напомнил, что за последние годы страна минимум дважды обращалась к вопросу улучшения ситуации в здравоохранении, в том числе в первичном звене. На эти цели были выделены средства из федерального бюджета с расчетом на то, что достигнутый уровень будет поддерживаться и развиваться. Однако этого не случилось, отметил российский лидер.

«Это системная проблема. Судя по тому, что на практике происходит, это потому, в том числе, что у нас даже в Основном законе в Конституции есть определенный разрыв между муниципальным уровнем и государственным», — отметил российский лидер, говоря о проблемах с финансированием системы здравоохранения.

Глава государства подчеркнул, что, согласно Основному закону РФ, муниципальный уровень не является государственным, а региональный и федеральный считаются государственными. Путин не исключил принятие системных решений по изменению действующего законодательства, при этом сохранив определенный уровень самостоятельности муниципалитетов.

«Нам, конечно, нужно будет принимать какие-то системные решения, связанные с увязкой [муниципального и государственного уровней управления]», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что такие изменения необходимо проводить, исключив нарушения обязательств международного характера.

Президент РФ обратил внимание, что рядовые граждане даже не знают, что относится к государственному, а что к муниципальному уровню. Люди просто исходят из того, что власти должны обеспечить должный уровень медицинского облуживания и образования.

Ранее президент РФ поручил правительству на законодательном уровне утвердить требования к структуре заработной платы медицинских работников. Кроме того, правительству поручено установить единый перечень компенсационных выплат и условий их назначения медработникам.