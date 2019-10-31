Мода на ЛГБТ в США взрастила 1,5 миллиона трансгендеров, распространяющих педофилию

Согласно социологическим исследованиям, около 0,6% населения США, или 1,3 миллиона, человек считает себя трансгендерами, или, как они себя называют, — «трансами». За пять лет, которые прошли до последнего опроса, число американских трансгендеров удвоилось. Сегодня можно уверенно утверждать, что как минимум 1,5 млн граждан США — трансгендеры, во всяком случае считают себя таковыми. Эксперты отмечают, что американские трансгендеры являются главными проводниками идей о легализации секса с детьми и немало делают для распространения педофилии.

ЛГБТ и насаждение толерантности в США

Подавляющее большинство американских «трансов» — представители молодежи. Этому есть вполне объяснимые причины. Гиперлиберальная политика, навязываемая администрациями городов, штатов и школ, которые находятся под контролем демократов, подразумевает максимальную толерантность по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества и к транссексуалам.

Навязывание ЛГБТ-культуры в Америке носит фактически обязательный характер. Любые попытки оградить детей от общения с «трансами» или замечания в адрес транссексуалов часто расцениваются как проявления ненависти и могут стать поводом для судебного иска о возмещении морального вреда.

Иными словами, американские консервативно или умеренно настроенные граждане вынуждены терпеть массовое навязывание подрастающему поколению трансгендерной культуры и активную пропаганду ЛГБТ-ценностей. Отметим, наиболее агрессивное насаждение «толерантности к трансам» ведется в школах и детских библиотеках.

На этом фоне консервативная американская пресса стала уделять все более пристальное внимание формам и способам ЛГБТ-пропаганды. Даже поверхностный анализ дает понять, что еще десять лет назад манера общения с детьми, практикуемая «распространителями политкорректности», была бы квалифицирована как развращение малолетних.

На этой неделе в СМИ попал шокирующий фрагмент записи визита трансгендера в детскую библиотеку для проведения открытого «урока толерантности». При этом подобные истории в США повторяются регулярно. Многие американцы расценивают происходящее как открытое разложение нравов, растление детей и гигантский шаг на пути легализации педофилии. Тем не менее все попытки противостоять навязыванию ЛГБТ-культуры малоэффективны: противников гей-пропаганды и поощрения транссексуалов яростно клеймят в либеральной прессе, обвиняя в разжигании ненависти к сексуальным меньшинствам.

«Трансгендерная» преступность

Рост числа американских трансгендеров спровоцировал увеличение в США количества преступлений на сексуальной почве и прочих преступных деяний, совершаемых людьми, причисляющими себя к «трансам». Жертвами этих преступлений часто становятся дети и подростки.

Полная статистика преступлений трансгендеров скрывается от общественности из-за все той же пресловутой толерантности, однако блогеры и неравнодушные интернет-пользователи ведут независимый подсчет. Материалы по преступлениям трансгендеров с 2011 по 2019 годы доступны в Интернете.

«Закон о равенстве»: навязывание ЛГБТ-культуры в Америке и легализация педофилии

Навязывание ЛГБТ-культуры и насаждение толерантности в США проводится фактически на государственном уровне. Сейчас в американском Конгрессе на стадии рассмотрения находится законопроект под названием «Закон о равенстве». За законопроект уже проголосовала Палата представителей, документ ждет утверждения Сенатом.

Если этот закон будет принят, любой американский подросток или даже ребенок — неважно, мальчик или девочка — сможет самостоятельно «определять» свою половую принадлежность, менять пол и получать гормонотерапию. Эксперты считают, что неизбежно последует принятие закона, позволяющего вступать в брак и сексуальные отношения в любом возрасте. Иными словами, толерантность в США привела к тому, что страна находится совсем недалеко от того, чтобы придать педофилии и гендерной вседозволенности легальный статус.