Под стенами офиса президента в Киеве подрались либералы и националисты

Под офисом президента Украины прошел массовый митинг сторонников скорейшего открытия рынка украинской земли. Его попытались сорвать радикалы, выступающие за запрет такого шага. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из гущи событий.

Митинг под лозунгом «Моя земля — мое дело» собрали общественные организации «Ассоциация свободных землевладельцев», «Украинское общество экономических свобод» и «Украинские студенты за свободу». На акции собралось около полутора сотен человек, они держали национальные флаги и плакаты «Украина — не Венесуэла», «Украина — не Конго», «Моя собственность — не ваше дело», «Продам землю — куплю машину» и т. д. Присутствующие вели себя мирно, требуя отмены моратория на продажу сельхозземель и права свободно распоряжаться своими участками.

Митинг имел бы все шансы закончиться без эксцессов, но тут в дело вмешались радикалы. Сначала они начали кричать «Ганьба!» («Позор!») и громко обвинять манифестантов в том, что они — «проплаченные властью клоуны» и действуют в интересах олигархов и России. «У вас даже «удочки» для флагов у всех одинаковые!», — кричал один из радикалов. — Уходите отсюда на...!» Организаторы митинга попытались успокоить провокаторов, уверяя, что «уважают их мнение», но это еще больше распалило националистов.

Разошедшиеся националисты выскочили на середину площадки, и попытались отнять микрофон у оратора. Когда в дело вмешалась «полиция коммуникации», радикалы начали толкаться, устроив потасовку, а затем вступили в горячий спор с активистами митинга, используя ненормативную лексику.

Националист — «вторник» Сергей Григоров орал, что «нельзя открывать рынок, пока в стране идет война! И те, кто этого добивается — подлецы и предатели!» Его соратник допытывался у организаторов акции, «Чей Крым?», «Кому принадлежит Донбасс?» и «Сколько вам заплатила Россия, чтобы скупить наши земли?» В итоге радикалов удалось успокоить и увести с митинга только при помощи полицейских из охраны офиса президента.

Собственники участков, требовавшие права их скорейшей продажи, вскоре после инцидента предпочли быстро свернуть акцию. По сути, этот митинг стал наглядной иллюстрацией того, что сегодня происходит в украинской политике. Наглое и беспринципной меньшинство неонацистов и «ветеранов АТО», не желающее ни мира в Донбассе, ни позитивных перемен в стране, диктует молчаливому большинству свою повестку. В ответ даже активные представители местного гражданского общества предпочитают «отойти в сторону и не связываться с этими отморозками». В свою очередь, власть во главе с президентом Владимиром Зеленским пытается лавировать между интересами этих неравных групп, «чтобы и овцы были целы, и волки сыты». В итоге со стороны это выглядит как какой-то нелепый цирк, грозящий в любую минуту перерасти в новый внутригражданский конфликт.