Жертв авиакатастрофы над Синаем вспоминают в России. События дня. ФАН-ТВ

Годовщина трагедии над Синаем В России сегодня, 31 октября, вспоминают жертв авиатеракта. Четыре года назад самолет, который следовал из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург потерпел крушение. Трагедия над Синаем унесла жизнь 224 человек. Это крупнейшая в истории российской авиации катастрофа. Самолет А321 пропал с радаров через 23 минуты после вылета. В скором времени обломки лайнера обнаружили в 50 км от города Нахль. Рейсом 9268 домой возвращались жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Панихида в память о жертвах трагедии прошла в Троице-Измайловском соборе Северной столицы. После родственники погибших отправились на Серафимовское кладбище, где возложили цветы к памятнику «Сложенные крылья». «Моя дочь в числе многих наших погибших. На мой взгляд, она была одной из лучших. Действительно, уходят туда самые лучшие наши дети, лучшие питерцы, лучшие ленинградцы», — поделилась мама погибшей Светлана Волянская.

Взрыв в поезде

Трагедия в Пакистане. В пассажирском поезде, который следовал из Карачи в Равалпинди, взорвался газовый баллон. Несколько вагонов охватил огонь. Многим пассажирам не удалось выбраться из горящего поезда. Погибли свыше 70 человек, десятки пострадали. Сейчас на месте ЧП работает полиция и медики. Из-за сильных ожогов личность большинства погибших невозможно установить без ДНК-экспертизы.

Выплаты пострадавшим от паводка Сбербанк выплатил пострадавшим от наводнения в Иркутской области более 60 млн рублей. Банк рассмотрел все заявления. Об этом сообщают специалисты пресс-службы. Выплаты произвели по 225 заявлениям и девяти обращениям от корпоративных клиентов. «Заявления на страховые выплаты еще продолжают поступать, но это уже единичные обращения. Решения о выплатах по каждому новому обращению будут приняты также оперативно», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Большая вода в Иркутскую область пришла в конце июня этого года. Наводнение началось из-за проливных дождей. Больше всего пострадали жители городов Нижнеудинск и Тулун. Жертвами наводнения стали 26 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.