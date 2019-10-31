Путин призвал извлечь максимальный эффект из направленных на здравоохранение средств

Калининград, 31 октября. Объем средств, выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточен, на эту сферу необходимо обратить внимание на федеральном уровне. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области.

Российский лидер отметил, что средства, которые направят на достижение целей в этой сфере, необходимо использовать с умом. Глава РФ призвал извлечь из них максимальный эффект. Для этого, по словам президента, следует выработать правила, способы, формы и объемы расходования ресурсов, чтобы люди на себе почувствовали изменение качества медицинских услуг.

Глава государства напомнил об одном из нацпроектов — «Здравоохранение». Объем денежных средств, выделяемых на поддержку первичного звена, указал он, недостаточен. Речь идет, по словам президента, о порядка 300 миллиардах рублей.

«Это на шесть лет, до 2024 года. С учетом ситуации, которая сложилась в первичном звене здравоохранения, этого явно недостаточно», — сказал Путин.

Напомним, паспорта национальных проектов в 12 сферах утвердили для выполнения задач, поставленных в майском указе президента России. Планируется, что их реализуют до 2024 года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уточнил, что из российского бюджета на реализацию нацпроектов в 2020-2022 годах выделят около семи триллионов рублей. По его словам, значительная часть средств пойдет на развитие социальной сферы.

Ранее российский лидер поручил правительству на законодательном уровне утвердить требования к структуре заработной платы медицинских работников. Правительство должно выполнить поставленную задачу до 30 апреля 2020 года. Ответственным назначен премьер-министр России.