Минздрав Новосибирской области опроверг резкое сокращение врачей в регионе

Новосибирск, 31 октября. Министерство здравоохранения Новосибирской области опровергло данные о сокращении численности врачей в регионе.

«Информация СМИ о том, что в 2018 году в регионе количество врачей сократилось на 58%, не соответствует действительности», — заявил представитель ведомства в комментарии РИА Новости.

По словам собеседника агентства, официальная статистика Минздрава, наоборот, говорит о том, что количество врачей в 2018 году увеличилось, составив 11 090 человек. Для сравнения: в 2017 году

общее число врачей в регионе составляло 11005 человек.

Информацию о том, что в минувшем году сразу в 54 регионах РФ резко сократилось число врачей, сегодня распространило издание РБК. Причем самые плохие показатели якобы продемонстрировала Бурятия (59%). Новосибирская область, по данным издания, следует за Бурятией, и из 11 тысяч врачей в регионе в итоге остались всего 4 тыс. 613 человек.