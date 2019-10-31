Видео Пентагона не доказывает «уничтожение» аль-Багдади, заявил ветеран «Альфы»

Москва, 31 октября. Видео Пентагона, на котором якобы представлена спецоперация по «ликвидации» главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, не доказывает, что он действительно уничтожен. Об этом заявил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«На видео мы видим, что спецназ что-то окружает, и потом раздается взрыв, на этом операция заканчивается. Но это видео ничего не добавляет с точки зрения доказательств гибели аль-Багдади. Единственное, что видно — это то, что что-то где-то было», — сказал эксперт в комментарии РИА Новости.

По мнению Гончарова, если США хотят на самом деле подтвердить «убийство» аль-Багдади, то Вашингтону следует представить более серьезные доказательства, например, заключение экспертов, подтверждающее, что останки действительно принадлежат главарю ИГ1 (запрещена в РФ).

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы якобы «уничтожили» аль-Багдади на территории Сирии. По словам американского лидера, «террориста №1» будто бы загнали в тупик собаки, после чего на главаря ИГ обрушился тоннель.

Убедительных доказательств того, что аль-Багдади действительно ликвидирован, американцы так и не представили. Например, сообщалось о некоей экспертизе образцов ДНК, взятых с нижнего белья главаря ИГИЛ1. Также Трамп опубликовал в Twitter фото собаки, которая якобы принимала участие в «операции». Кроме того, Пентагон представил видео «спецоперации», которое многие эксперты сочли неубедительным.

Некоторые политики и эксперты сходятся во мнении, что Трамп хочет использовать фейк об «уничтожении» аль-Багдади, чтобы добавить себе очков на предстоящих президентских выборах. А политолог Юрий Самонкин уверен, что распространением сообщений об «убийстве» главаря ИГ американский лидер ответил на готовящийся против него импичмент.

1 Организация запрещена на территории РФ.