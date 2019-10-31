Исследование показало, кто лучше справился с демэкзаменом по стандартам WorldSkills

Москва, 31 октября. Девушки лучше молодых людей справляются с демонстрационным экзаменом по стандартам WorldSkills, свидетельствуют результаты проведенного НИУ ВШЭ исследования.

Девушки по сравнению с юношами показали более высокие результаты в пяти блоках компетенций (образование, производство и инженерные технологии, сфера услуг, творчество и дизайн, транспорт и логистик) из семи. При этом в информационных и коммуникационных технологиях разницы в результатах особо нет, а в блоке компетенций строительство и строительные технологии юноши оказались сильнее.

Исследование «вышки» также показало, что длительность обучения не оказывает влияние на качество формируемых прикладных компетенций у студентов. Это подтверждается отсутствием значимой разницы в результатах демэкзамена для учащихся, поступивших в колледж после 9-го и 11-го классов. Исключение составляют только блоки сфера услуг, производство и инженерные технологии – в обоих случаях лучше справились с экзаменом ученики, закончившие 11 классов.

Кроме того, исследование продемонстрировало, что наличие в колледже инфраструктуры положительно влияет на результаты экзамена.

Демэкзамен по стандартам WorldSkills проводится с 2017 года и является формой итоговой аттестации выпускников колледжей при выполнении практических заданий в условиях, приближенных к производственным. В этом году демонстрационный экзамен сдавали студенты в 81 регионе России, по сравнению с прошлым годом охват увеличился вдвое.

Представитель НИУ ВШЭ Галина Ларина констатировала, что на сегодняшний день демэкзамен существенно масштабировался, а также является качественной и репрезентативной оценкой качества системы профессионального образования в стране.