США скрывают записи с нашлемных камер солдат, «ликвидировавших» аль-Багдади, заявил эксперт



Вашингтон, 31 октября. Видео якобы уничтожения аль-Багдади, представленное Пентагоном, не является доказательством уничтожения главаря запрещенной в России группировки Исламское государство1, заявил лавный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он напомнил, что американский президент Дональд Трамп заявил об уничтожении аль-Багдади еще 28 октября и только спустя почти три дня Пентагон опубликовал эту сомнительную запись.

«Видео отрывочное, неполное, поэтому разобрать, где и что невозможно», — отметил эксперт.

По его мнению, Вашингтон обязан предоставить вещественные доказательства того, что аль-Багдади был уничтожен в ходе операции в Идлибе. Коротченко также обратил внимание, что у каждого спецназовца США есть нашлемная камера, которая фиксирует все происходящее во время спецопераций.

«Никаких секретов здесь Вашингтону хранить не нужно. Необходимы достоверные кадры с камер спецназа, который осуществлял штурм», — добавил он в комментарии изданию «НьюИнформ».

Коротченко убежден, что если бы США действительно уничтожили аль-Багдади, то они не стали бы юлить, а обнародовали всю информацию, чтобы общественность убедилась, что операция в Идлибе действительно была.

«Кроме этого, нужно провести публичную экспертизу ДНК, чтобы подтвердить, что останки принадлежат террористу. Все факты должны быть положены на стол, все факты должны быть обнародованы», — заключил он.

Напомним, 28 октября Трамп сообщил о якобы уничтожении главаря ИГ1 в Идлибе. В этот же день МО РФ заявило, что не располагает достоверными данными о спецоперации США в этой сирийской провинции. Эксперты сходятся во мнении, что вся эта история с фейковой смертью аль-Багдади понадобилась Трампу, чтобы заработать очки перед грядущими выборами в США в 2020 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.