Москва, 31 октября. США не представили доказательств «ликвидации» главаря ИГ1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади в один день с заявлением о ней, так как им потребовалось время, чтобы их обеспечить. Таким выводом поделился главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин.

По мнению эксперта, американский лидер Дональд Трамп нашел в «ликвидации» аль-Багдади удобную тему для раскручивания в преддверии новых президентских выборов в США, которая может «затмить» его неудачи и представить перед избирателями в самом выгодном свете — в свете президента США, победившего «террориста №1».

Рожин считает, что если боевик на самом деле был убит, то глава Белого дома мог предоставить необходимые фото- и видеоматериалы еще 27 октября, однако по какой-то причине этого не сделал.

«Если проводилась комплексная операция воздушных и наземных сил, то вся информация моментально стекалась в оперативный центр, ее не нужно было ждать. Пентагон мог вообще вести прямой эфир. Так что на момент воскресных заявлений у Трампа, конечно, должны были быть под рукой все материалы», — объяснил военный эксперт «ПолитРоссии».

Он не исключил, что в Пентагоне просто пытались как-то нарезать и смонтировать имеющиеся видеоматериалы, чтобы показать миру хоть что-то, отдаленно напоминающее правду.

При этом, считает Рожин, спустя какое-то время американская сторона, скорее всего, попытается показать еще какие-нибудь материалы.

«Я думаю, нам обязательно покажут еще какие-нибудь ролики или фотографии, но наших ожиданий они все равно не оправдают. Надо понимать, что Трамп сейчас будет всячески раскручивать эту историю перед выборами», — заметил он.

Главная цель всей шумихи с аль-Багдади — «показать, какой Трамп молодец, раз сумел добиться того, что не удалось Обаме», уверен эксперт.

«Ликвидация» боевика будет активно использоваться американцами во внутриполитических целях, резюмировал Рожин.

Напомним, 27 октября США заявили об очередной «ликвидации» Абу Бакра аль-Багдади, главаря запрещенной в России экстремистской организации «Исламское государство»1. По легенде американской стороны, боевик был «уничтожен» во время специальной операции, которую спецназ США проводил в Сирии против главаря ИГ (запрещена в РФ).

Однако вместе с громким заявлением 27 октября Вашингтон не предъявил доказательств, подтверждающих факт уничтожения боевика.

31 октября Соединенные Штаты опубликовали видео фейковой ликвидации аль-Багдади, решив выдать его за доказательство успешно проведенной операции.

Вслед за ним последовали и другие попытки Америки придать реалистичность истории «ликвидации», и в ряду с «анализом ДНК» появился фейк с «трусами главного террориста», которые курдские боевики якобы украли из его дома. Именно это грязное нижнее белье, «тщательно изученное» американскими экспертами, вывело, по информации Пентагона, на след главаря ИГ.

Российская сторона восприняла новость об «очередной ликвидации» аль-Багдади с осторожностью. В Минобороны РФ отметили, что не располагают достоверной информацией о проведении Соединенными Штатами в сирийском Идлибе такой операции.

Представленное Пентагоном 31 октября «мутное» видео оказалось неубедительным, его несостоятельность как доказательного материала отметили многие эксперты, поэтому вопрос об истинности громкого заявления США остается открытым.

1 Организация запрещена на территории РФ.