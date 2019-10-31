Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском

Киев, 31 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в предстоящий понедельник, 4 ноября, украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе. Об этом глава государства сообщил в ходе совместного брифинга с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве.

«Если будет все безопасно в Петровском на протяжении недели, вы знаете, что семь дней должна быть тишина, то 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском», — уточнил он.

Зеленский также обратил внимание, что условием для встречи лидеров стран — членов «нормандского формата» было согласование «формулы Штайнмайера», а также разведение сил в поселках Золотое и Петровское в Донбассе. Глава Украины подчеркнул, что ключевой результат — это «договоренности о прекращении войны».

Напомним, контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, ожидалось, что процесс начнется 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями армии Украины (ВСУ) и не имеют законного права находиться с оружием в зоне военной операции.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объявил о начале разведения войск в Золотом. Руководитель дипломатического ведомства объяснил, что Киев задержал отведение сил, потому что все действия должны были проверить и подтвердить в мониторинговой миссии.