Специалист предрек Нурмагомедову завершение карьеры после двух боев

Москва, 31 октября. Карьера известного российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова в скором времени может закончиться из-за проблем со здоровьем. Об этом заявил отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

С этим мнением также согласен главный аналитик букмекерской конторы «Лига ставок» Егор Митрушкин.

«Если смотреть правде в глаза, то Хабиб — не боец ММА, а чисто дзюдоист. Постоянно идет сгонка веса. Естественно, очень много смертей в последнее время из-за этого. Это все бесследно не заканчивается. Чисто физически может быть еще два боя — и все», — пояснил он телеканалу 360.

Специалист также добавил, что Нурмагомедов не здоров, поэтому каждый бой для него представляет реальную угрозу.

Напомним, что Нурмагомедов является двукратным чемпионом мира по боевому самбо, а также чемпионом Европы по армейскому рукопашному бою, панкратиону и грэпплингу. Кроме того, он остается действующим чемпионом UFC в легком весе. В бою он активно использует удушающие и болевые приемы из борьбы, которыми обычно и заканчивает схватку. Именно так он одержал победу над знаменитым ирландским бойцом Конором Макгрегором.

Ожидается, что следующим соперником россиянина станет американец Тони Фергюсон, который в бою использует стиль вин-чун (прикладное направление китайского ушу). Российский боец Алексей Кунченко уверен в победе своего соотечественника. По его словам, Фергюсон вряд ли сможет оказать достойное сопротивление Нурмагомедову.