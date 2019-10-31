Мэр Днепра заявил, что Яременко секс-скандалом поставил под удар репутацию Украины

Днепр, 31 октября. Действия депутата Верховной рады от президентской фракции «Слуга народа» Богдана Яременко, оказавшегося в центре секс-скандала, ставят под удар репутацию страны на политической арене. Такое мнение выразил мэр Днепра Борис Филатов.

Накануне украинские СМИ опубликовали снимки из сессионного зала украинского парламента. На фотографиях видна была переписка женатого депутата с девушкой легкого поведения. Сначала Яременко заявил о том, что вся история была «сфабрикована», однако впоследствии извинился перед семьей, фракцией и президентом Украины, писали местные СМИ.

При этом, по словам журналистов, сделал он это по совету якобы генпрокурора Украины Руслана Рябошапки, от имени которого на самом деле вел диалог украинский пранкер Джокер.

Филатов назвал произошедшее «фантасмагорией», которая произошла не с «обычным парламентским дятлом», а с председателем комитета по международным делам. С тем, кто, как отметил мэр Днепра, на протяжении нескольких месяцев убеждал Киев, что «формула Штайнмайера» — это хорошо и правильно. С чиновником, который должен представлять Украину перед мировыми державами.

«Вы понимаете, как мы теперь выглядим в мировых столицах? Даже не папуасами, а просто какой-то страной-шапито», — написал Филатов в Facebook.

Напомним, Яременко в 2006-2008 годах был генеральным консулом Украины в Эдинбурге, а с 2010 по 2014 год занимал аналогичную должность в Стамбуле. Политик женат и имеет двух детей — сына и дочь.

При этом после обнародования переписки депутат признался, что действительно заказывал проституток, находясь в Раде, однако с его стороны это была «исключительно провокация». Яременко заявил, что специально хотел, чтобы его смартфон с провокационными чатами попал в объектив фотографов, которые всегда в зале заседаний пытаются подловить депутатов за нерабочими моментами.



