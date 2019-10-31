Эксперт рассказал об уникальности новых минных тральщиков ВМФ России

Военный аналитик Василий Дандыкин заявил, что новые минные тральщики РФ повышают боевые возможности российского флота.

Ранее главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что Российской Федерацией строится несколько многоцелевых фрегатов дальней морской зоны, больших десантных кораблей, а также уникальных кораблей противоминной обороны.

«На Средне-Невском судостроительном заводе для флота серийно строятся новейшие корабли противоминной обороны, которые не имеют аналогов в мире», — сказал Евменов.

По его словам, корабли создаются из монолитного стеклопластика и отличаются увеличенной прочностью, маневренностью и живучестью. Кроме того, адмирал рассказал, что в Санкт-Петербурге и Татарстане «активно строятся малые ракетные корабли проекта 22800».

Комментируя заявление Николая Евменова, военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «никто, кроме России, не строит такие большие корабли из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии».

«По такому принципу никто, кроме России, корабли минного траления не создает. Эта технология значительно повышает качества траления, а, как мы помним, самые главные качества тральщика — это электромагнитные свойства, чтобы ничто в процессе работы не влияло на его действия. То есть, фактически, все негативные факторы среды сводятся к нулю. Все наши корабли стоят на размагничивании, чтобы электромагнитного поля не было. Поэтому да, отрадно, что такие тральщики поступают на флот», — говорит собеседник ФАН.

Базовые тральщики проекта 12700 «Александрит» имеют водоизмещение порядка 800 тонн при длине корпуса в 62 метра. Противоминный контур таких кораблей сформирован с использованием высокоэффективных гидроакустических станций, размещаемых как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах.

«На таких кораблях установлены поисковые роботы, которые будут искать мины, необитаемые подводные аппараты, новая аппаратура. Это то, чего сейчас не хватает нашему военному флоту, потому что основной парк таких кораблей — это тральщики морские, базовые, рейдовые — все советской постройки. А без тральных сил невозможно выводить корабли из баз и осуществлять проводку караванов и т. д. Это очень важно, потому что минную опасность никто не отменял, мины разного свойства разрабатываются, и это отрадно, что такие корабли, создаваемые по этой технологии, сейчас строятся на Средне-Невском заводе. Это очень важный момент для всех флотов», — продолжает Василий Дандыкин.

Главным достоинством кораблей проекта 12700 является «немагнитный» корпус с более высокой прочностью. Он обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин, притом что срок службы такого корпуса больше, чем у корпуса из маломагнитной стали. Масса его при этом намного меньше.

«В Советское время создавалось очень много технологий, которых не могли повторить на Западе или которыми там даже не занимались, поэтому сейчас Россия в этом плане ушла далеко вперед. Это определенное соревнование, но здесь вот такая технология (корпуса из стеклопластика. — Прим. ФАН) — это именно наше ноу-хау. Я думаю, что оно положительно скажется на живучести тральщиков и на работе тральных сил для обеспечения всего флота», — заключил эксперт.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова, который с 2016 года командовал Северным флотом, главнокомандующим Военно-морским флотом РФ.

Комментируя назначение Евменова, военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью ФАН сообщил, что «перед новым главнокомандующим ВМФ России будет стоять ряд очень важных и сложных задач». Специалист уверен, что новый главнокомандующий ВМФ займется активной модернизацией российского флота.