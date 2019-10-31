Зеленский пообещал ускорить подготовку Украины к членству в НАТО

Киев, 31 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ускорить подготовку своей страны к членству в НАТО.

«Мы готовы еще теснее сотрудничать с альянсом и ускорить подготовку к членству в НАТО», — сказал он по итогам заседания комиссии Украина-НАТО в Киеве.

При этом Зеленский уточнил, что он не предлагает снять с повестки дня возможность присоединения страны к плану действий по членству в альянсе.

«Но мы готовы уже сегодня практической работой доказывать, что Украина заслуживает такого формата отношений», — добавил политик.

В ходе заседания комиссии Украина-НАТО стороны обсудили обновленный пакет совместных проектов и перспективы дальнейшего развития связей в рамках программы расширенных возможностей североатлантической организации.

«Я доказал сегодня, что Украина уже готова выйти на этот новый уровень партнерства с альянсом», — подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский указал на то, что Украина и НАТО продолжат укреплять безопасность и стабильность в черноморском регионе.

«Будем наращивать обмен информацией, развивать линии коммуникаций, активизируем проведение общих учений», — заключил политик.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил о том, как на сегодняшнем заседании комиссии в Киеве генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил оплошность и нечаянно «выкинул» президента Украины из программы заседания.