Перенджиев сравнил «доказательство» ликвидации аль-Багдади с компьютерной игрой

Москва, 31 октября. Показанные Пентагоном видеокадры «уничтожения» главаря ИГ1 (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади лишь подтверждают, что вся спецоперация США — фейк. Об этом заявил журналистам доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Эксперт выразил уверенность в том, что такое видео может сделать абсолютно любой человек.

«Подобное видео «на коленке» нарисует любой человек, хоть мало-мальски разбирающийся в основах компьютерной графики. Примерно такие «доказательства» мы неоднократно видели в видеофайлах американских компьютерных игр. И, естественно, такое видео доказать ликвидацию аль-Багдади не может», — указал специалист.

Перенджиев назвал нелепой попыткой видеодоказательство военного ведомства США, поскольку американцам надо было хоть как-то визуализировать ту информацию, которую они представили. Он обратил внимание на то, что американцам никто не верит, а Анкара и вовсе задает неудобные вопросы, ответов на которые не получает, пишет «Экономика сегодня».

«США вынуждены наспех придумывать хоть какие-то доводы для поддержания рассыпающейся версии», — резюмировал эксперт.

Напомним, 27 октября Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря ИГ аль-Багдади в сирийском Идлибе. По словам американского президента, пытаясь скрыться от американских военнослужащих, террорист подорвал себя в тоннеле. При этом позднее Пентагон указал на то, что военные сбросили тело аль-Багдади в море, хотя многие сразу сочли подозрительным, что от «террориста №1» могло что-то остаться после взрыва.

Кроме того, хозяин Белого дома поблагодарил Москву, Анкару, Дамаск и Багдад за поддержку в проведении операции, которая якобы была осуществлена в Идлибе. В министерстве обороны РФ усомнилось в реальности операции США по ликвидации главаря ИГ аль-Багдади и заявили, что никак не способствовали этой операции.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило спецматериал, в котором приводятся семь доказательств того, что «ликвидация» аль-Багдади была всего лишь инсценировкой. Стоит отметить, что в сообщении оборонного ведомства США о ликвидации главаря ИГ есть большие несостыковки.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не получала официальных подтверждений «ликвидации» террориста аль-Багдади американскими военными. По словам представителя Кремля, РФ не располагает доказательствами того, что главарь ИГ в действительности уничтожен.

1 Организация запрещена на территории РФ.