Директор Госархива Петербурга опроверг секретность «характеристики КГБ» на Путина

Санкт-Петербург, 31 октября. Характеристика комсомольца Владимира Путина, ранее представленная сотрудниками архива в Петербурге, не является секретным документом, и выдавал ее не КГБ, а Дзержинский районный комитет комсомола, пояснил директор Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга Владимир Тарадин.

«Этот документ никогда не был секретным. Это обычная комсомольская характеристика. И выдал ее Дзержинский райком комсомола, а никак не КГБ. Такие документы никогда не были секретными», — рассказал он телеканалу «360».

Характеристика-рекомендация, данная некогда рядовому комсомольцу, а теперь президенту России Владимиру Путину, представлена в Петербурге на выставке «Выдающиеся деятели отечественной истории XX–XXI веков», увидеть ее можно до 20 декабря.

Экспозицию с любопытными документами о знаменитых сегодня личностях России сотрудники архива приурочили к его 90-летию.

«Мы выбрали самых ярких представителей, которые оставили в нашем городе свой след. Там очень много: и Тухачевский, и Жуков, и Говоров, и Шмидт, Товстоногов, Гагарин», — рассказал Тарадин.

Он отдельно добавил, что на выставке можно ознакомиться с письмом первого в мире космонавта Юрия Гагарина, которое тот написал в свое оправдание за то, что не смог однажды по приглашению посетить Петербург.

Также на выставке можно ознакомиться с информацией о будущем спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко и экс-губернаторе Петербурга Георгии Полтавченко.

Напомним, ранее сообщалось, что петербургский архив обнародовал секретную характеристику КГБ на Путина, в которой отмечались его рабочие качества, а также были описаны спортивные достижения, однако директор учреждения опроверг «тайность» имеющихся в ней сведений.