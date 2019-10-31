Журавлев назвал Минздрав «мониторинговым агентством»

Москва, 31 октября. Минздрав, приведший статистку по сокращению врачей в регионах России, больше похож на мониторинговое агентство, а не на министерство, заявил депутат Государственной думы Алексей Журавлев.

«Как будто это мониторинговое агентство, а не министерство здравоохранения, которое должно управлять процессами. Ни за что не отвечают, только обнаруживают. И обналичивают», — резко высказался он в социальной сети Facebook.

Эксперты тем временем оценили положительный эффект от активно проведенной министерством профилактики и вакцинации населения. Об успехе работы ведомства свидетельствует существенное снижение объема продажи лекарств в аптеках в натуральном выражении.

По итогам первых девяти месяцев этого года реализовано 3,8 миллиарда упаковок, что на 1,5% меньше, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что это первое падение рынка в натуральном выражении как минимум с 2015 года, когда за три квартала в аптеках купили 3,4 миллиарда упаковок лекарств.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о росте средней продолжительности жизни россиян. По словам главы ведомства, этого удалось добиться благодаря дополнительному сохранению 34 тысяч жизней.