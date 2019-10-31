Тарасов может продолжить карьеру в «Динамо» или «Торпедо»

Москва, 31 октября. Полузащитник Дмитрий Тарасов может продолжить карьеру в одном из московских клубов, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Столичные «Торпедо» и «Динамо» заинтересовались 32-летним футболистом. Сейчас игрок тренируется с «Динамо», но контракт не подписан.

Тарасов продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в конце прошлого сезона. Полузащитник находится в статусе свободного агента, поскольку его предыдущий клуб «Локомотив» не стал продлевать контракт.

В прошлом сезоне футболист провел за «железнодорожников» 15 матчей. В его активе значатся 8 игр за сборную России. Ранее Тарасов выступал за «Москву», «Томь», а также вторую команду «Спартака».