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Тарасов может продолжить карьеру в «Динамо» или «Торпедо»

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Тарасов может продолжить карьеру в «Динамо» или «Торпедо»

Москва, 31 октября. Полузащитник Дмитрий Тарасов может продолжить карьеру в одном из московских клубов, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Столичные «Торпедо» и «Динамо» заинтересовались 32-летним футболистом. Сейчас игрок тренируется с «Динамо», но контракт не подписан.

Тарасов продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в конце прошлого сезона. Полузащитник находится в статусе свободного агента, поскольку его предыдущий клуб «Локомотив» не стал продлевать контракт. 

В прошлом сезоне футболист провел за «железнодорожников» 15 матчей. В его активе значатся 8 игр за сборную России. Ранее Тарасов выступал за «Москву», «Томь», а также вторую команду «Спартака».

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