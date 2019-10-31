Основатель советской школы искусственного интеллекта умер в Москве

Москва, 31 октября. Основатель советской школы искусственного интеллекта, легендарный советский ученый Дмитрий Поспелов скончался в Москве в возрасте 86 лет. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в Российской академии наук.

По данным собеседника ФАН, ученый ушел из жизни накануне.

«Поспелов долгое время тяжело болел, был парализован, по дому передвигался в коляске, только левая рука немного действовала. Не говорил — потерял речь. Но сохранял ясный ум», — добавил источник.

Отметим, что именно под руководством Поспелова были созданы два прототипа отечественного ЭВМ нового поколения.