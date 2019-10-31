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Минобороны РФ назвало грубой провокацией видео «издевательств» в воинской части

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Минобороны РФ назвало грубой провокацией видео «издевательств» в воинской части

Москва, 31 октября. Распространенное СМИ видео, якобы демонстрирующее издевательства в воинской части в Забайкальском крае, в которой солдат застрелил сослуживцев, является фейком. Об этом говорится в релизе Минобороны РФ.

«Зафиксированное на видеозаписи неизвестного происхождения помещение, действия неустановленных лиц и сам человек, не имеют никакого отношения к происшествию в Забайкальском крае 25 октября и вообще к вооруженным силам», — сообщили в министерстве.

В Минобороны назвали видео «грубейшей провокацией». Также в министерстве подчеркнули, что СМИ сознательно ввели аудиторию в заблуждение, поэтому подобные действия заслуживают оценки соответствующих государственных структур.

Напомним, 25 октября солдат-срочник в воинской части в Забайкалье убил восьмерых сослуживцев. Вскоре после трагедии СМИ опубликовали видео, на котором некоего молодого человека макали головой в унитаз, передает «Царьград». Утверждалось, что оператор якобы снял издевательства именно над солдатом, который впоследствии расстрелял караульных из табельного оружия. Ранее сообщалось, что парень открыл огонь из-за нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами и не связанного с прохождением военной службы.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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