Посольство РФ в Мозамбике не располагает информацией о гибели россиян

Мапуту, 31 октября. Посольство России в Мозамбике на данный момент не располагает никакой информацией о гибели россиян в стране.

«Посольство не располагает информацией по данному поводу, и мы все сами узнаем из СМИ», — пояснили РИА Новости в диппредставительстве.

По словам дипломатов, никаких обращений от соотечественников они не получали. Ранее СМИ сообщали, что в Мозамбике якобы погибли пятеро россиян. Местное издание Carta de Mocambique заявило, что иностранцы стали жертвами нападения недалеко от населенного пункта Миангалева.

Напомним, гражданская война в Мозамбике началась в 1976 году и продолжалась до 1992 года. Началом боевых действий принято считать первую атаку РЕНАМО 30 мая 1977 года. В 1992 году враждующие стороны заключили итоговое мирное соглашение и РЕНАМО признали легальной политической партией правого направления. Однако при периодических обострениях политической ситуации в Мозамбике вооруженные столкновения возобновлялись.