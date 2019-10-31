Эксперты считают, что Украина делает все, чтобы остаться без газового транзита

Ведущие киевские эксперты по энергетике прокомментировали последние заявления руководства «Нафтогаза Украины», что «страна спокойно переживет зиму даже при отсутствии газового транзита из РФ». Также обсуждались перспективы трехсторонних переговоров по газу между Киевом, Брюсселем и Москвой. За ходом дискуссии следил корреспондент Федерального агентства новостей.

Откровенная бравада

На экспертов по энергетике произвели странное впечатление слова зампреда правления «Нафтогаза Украины» Сергея Переломы. Тот сообщил, что «Украина спокойно пройдет зимний период даже при отсутствии транзита газа из РФ и при ограничении его импорта из Европы».

По словам Переломы, «Нафтогаз» вместе с «Укртрансгазом» провел учения, в ходе которых «смоделировал разные сценарии погодных условий и потребления газа».

«Любой сценарий подтверждает, что мы устойчиво проходим отопительный сезон», — сообщил Перелома, добавив, что у Киева в подземных хранилищах запасено 21,7 миллиарда кубометров газа.

По мнению бывшего главы пресс-службы «Нафтогаза» Валентина Землянского, подобные заявления являются откровенной бравадой — поскольку «провести учения на ГТС в масштабах всей страны просто невозможно».

«В «Нафтогазе», наверное, готовы пройти зиму без российского газа, но вот сможет ли это сделать Украина — большой вопрос, — заявил Землянский. — Сегодня никто не возьмется предсказать, как поведет себя огромная и старая система в режиме «нулевого транзита», будучи замкнутой сама на себя. У украинской ГТС — огромный износ основных фондов, некоторые участки монтировались еще 50 лет назад. Выдержат ли трубопроводы изменение давления, изменение направления потоков газа — не знает ни один специалист».

По мнению Землянского, главная проблема в том, что за само функционирование украинской ГТС в замкнутом цикле придется заплатить населению Украины.

«Сегодня за работу огромной части украинской газотранспортной системы — в частности, трубопроводов высокого давления, компрессорных станций и т. д., — фактически платит «Газпром», которому пока необходима прокачка «голубого топлива» в Европу, — говорит энергоэксперт. — Если же в 2020-м транзит из России в ЕС полностью прекратится, эти деньги придется платить уже самим украинцам. К тому же с 1 января газовые тарифы в нашей стране будут формироваться полностью на рыночных условиях. Так что «прибавка» к платежкам для населения от потери транзита может составить от 300 гривен за тысячу кубометров».

Угроза энергетической безопасности Украины

«Сегодняшняя ситуация говорит о прямой угрозе энергетической безопасности Украины, — сообщил экономический эксперт Игорь Гарбарук. — Помимо того, что мы рискуем столкнуться с дефицитом газа и тепла, бюджет страны рискует потерять не менее трех миллиардов долларов доходов от транзита в год. Об имиджевых потерях страны я даже не говорю. На фоне этого нынешнее руководство «Нафтогаза» ведет себя на переговорах так, словно новый контракт позарез нужен не нам, а «Газпрому». Господа (руководители «Нафтогаза» Андрей) Коболев и (Юрий) Витренко настаивают на заключении как минимум десятилетнего контракта с ежегодным объемом прокачки не менее 60 млрд кубометров. Такой контракт абсолютно не нужен России — там готовы подписать с нами договор максимум на год, пока не заработают на полную мощность газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». И то — Москва готова сделать это при условии отзыва Киевом всех судебных исков из Стокгольмского арбитража. В то же время Коболев и Витренко не только не готовы на это, но и ведут разговоры о каких-то новых судебных исках к «Газпрому». Сегодня такое поведение выглядит как плохая шутка».

Новый транзитный контракт между Киевом и Москвой

Аналитики также прокомментировали итоги недавних трехсторонних переговоров по газу и перспективы заключения нового транзитного контракта между Киевом и Москвой до 1 января. Напомним, срок действия текущего договора между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Сейчас «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018—2019 годах. После недавних консультаций между Россией, Украиной и Евросоюзом по газовому вопросу вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович признался, что «разочарован их итогами».

«Европа постоянно говорит, что в газовых переговорах с Россией «занимает проукраинскую позицию», — напомнил глава киевского Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев. — Но вся эта «поддержка» традиционно остается только на словах. У нас с ЕС нет никакого официального документа о поддержке взаимных интересов, в том числе в энергетической сфере. В реальности Европу интересует только тот объем «голубого топлива», который она сможет получить из России транзитом через нашу территорию. Кроме того, в руководстве Евросоюза уже 1 ноября сменятся все ключевые фигуры — и требовать соблюдения предыдущих устных договоренностей Киеву будет просто не от кого».

Рябцев также рассказал, что европейцам стратегически выгодно дождаться 1 января, когда истечет срок транзитного контракта между Киевом и Москвой. Поэтому сегодня из Брюсселя никто не давит на руководство «Нафтогаза». Тем более что страны ЕС заранее запаслись «голубым топливом» с избытком, предвидя возможные проблемы с транзитом из РФ.

«Ситуация, в которой подписание нового контракта почти не движется, выгодна и самому «Нафтогазу», — считает Рябцев. — Ведь в случае «нулевого транзита» цены на топливо неизбежно вырастут — и компания получит дополнительную прибыль, вынув из карманов простых украинцев лишние миллионы гривен». «Наконец, затягивание с подписанием выгодно и Москве, — продолжает эксперт. — Вместо того чтобы сейчас мучиться на переговорах с клоунствующими Коболевым и Витренко, они спокойно дождутся 1 января, а 2 января перекроют нам газовый вентиль. 3 января европейцы начнут со страшной силой давить на Киев, заставляя его выйти на переговоры и подписать новое соглашение с РФ. Тем самым Брюссель сделает всю самую трудную работу за «Газпром», которому останется только подписать транзитный контракт на своих условиях».

По мнению Рябцева, такое развитие событий вокруг газового вопроса наиболее вероятно, поскольку выгодно практически всем сторонам — кроме украинских потребителей.

Совет «команде Зе»

«Чтобы избежать «нулевого транзита», я бы на месте команды (президента Украины Владимира) Зеленского немедленно уволил бы главу «Нафтогаза» Коболева и его зама Витренко. И завел бы на них уголовные дела по многочисленным фактам хищений, организации «фирм-прокладок», выписывания себе многомиллионных премий и т. д., — предлагает Геннадий Рябцев. — А на их место поставил бы классных технических специалистов, которые говорили бы с «Газпромом» на одном языке, и не увлекались бы политикой. Однако «команда Зе» явно не спешит менять руководство «Нафтогаза», словно позабыв про свои изначальные намерения. Вместо таких серьезных шагов «младореформаторы» предпочитают вбрасывать в общественное поле всякую ерунду — вроде бесконечных проверок на полиграфе, просмотра депутатами «запрещенки» на заседаниях Рады и т. д. Думаю, это делается специально, чтобы отлечь украинцев от реально серьезных вопросов — таких, как газовый транзит и смена высокопоставленных коррупционеров».

Валентин Землянский подтвердил, что политика — «ключевой фактор в неудавшихся переговорах по транзиту газа через Украину». По мнению эксперта, попытка «Нафтогаза» троллить российскую сторону не усиливает, а ослабляет переговорные позиции Украины.

«Для всех участников процесса важна договороспособность и серьезность в оценке ситуации со стороны самой Украины. Но пока со стороны Киева появляются полушуточные заявления, — напомнил Землянский. — Если вы настроены на конструктив, у вас и риторика должна быть соответствующей. А если вы заняты политическим троллингом, скорее всего, вы не рассматриваете возможность подписания, готовитесь к «кризисным вариантам» и не готовы к поиску компромисса. Для европейцев крайне важно отношение Украины к процессу — насколько она готова выйти из нынешней сложной ситуации, и гарантировать нормальное прохождение отопительного сезона».

Говоря о запланированном на ноябрь раунде трехсторонних переговоров по газу, эксперт подчеркнул: итогом прошедшей встречи в Брюсселе стала «договоренность договариваться дальше».