Джаралла уверен, что США не предоставят доказательств устранения аль-Багдади

Москва, 31 октября. Власти США до сих пор не предоставили никаких доказательств ликвидации главаря «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) Абу Бакра аль-Багдади и ждать от них каких-либо свидетельств в будущем не стоит. Об этом в четверг заявил политолог Владимир Джаралла, который счел обнародованное американским спецназом видео недостаточным доказательством.

«Правды, и уж тем более каких-либо доказательств в этой ситуации мы не получим. Но самое важное, что они и не имеют никакого смысла. Перед нами часть пиар и шоу-кампании, которые разыграны», — пояснил эксперт изданию «Слово и дело».

По словам Джараллы, американской общественности достаточно голословного заявления. Речь идет о «враге Америки», поэтому в версию президента США Дональда Трампа об убийстве аль-Багдади американцы готовы охотно верить, несмотря на то, что террориста уже «устраняли» неоднократно.

Напомним, что на днях Трамп официально объявил об уничтожении главаря ИГ1 американским спецназом в сирийском Идлибе. Хозяин Белого дома отметил, что боевик подорвал себя и своих детей, чтобы не попасть в руки американцам. При этом военные США очень быстро похоронили останки в море, так что их никто не видел.

Примечательно, что министерство обороны РФ не подтвердило заявление американских властей об авиаударах в Идлибе в тот день. Кроме того, непонятным остается, зачем аль-Багдади скрываться в регионе, который контролируют конкурирующие с ИГ террористические группировки, которые хотели смерти боевика не меньше, чем американская администрация.

1 Организация запрещена на территории РФ.