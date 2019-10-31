Речь генсека НАТО о вступлении Украины в блок должна заинтересовать Шойгу, считает эксперт

Генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга «не интересует мнение России по вопросу о возможности вступления Украины в НАТО». Зато его речь об этом наверняка заинтересовала министра обороны России Сергея Шойгу, считает координатор движения «Донбасс за Евразийский Союз», политолог Антон Бредихин. По его словам, генсек НАТО совсем не думает о последствиях, которые могут наступить, если такое опрометчивое решение все же будет принято.

«Глупо считать, что Россия не отреагирует на это. Наша страна получит легальный и легитимный повод на введение своих войск на восток Украины, чтобы защитить находящееся там русскоязычное население, уже вовсю получающее наши паспорта в связи с новым указом президента об упрощении процедуры их выдачи», — считает Бредихин.

По его словам, Россия будет просто обязана выполнить свой долг по защите собственных граждан и своих геополитических интересов. Войска под руководством министра обороны Сергея Шойгу будут вынуждены занять весь юго-восток Украины. Также политолог прокомментировал слова Йенса Столтенберга об отсутствии у нашей страны «юридической и реальной платформы, чтобы иметь какое-либо влияние на решение Украины вступать или не вступать в НАТО».

«Это совсем уже что-то из области фантастики. А как же гарантии альянса о нерасширении блока на восток, данные еще Горбачеву и Ельцину, в которых прямо сказано о невозможности вступления в него стран, входивших ранее в состав Советского Союза? Про них в НАТО благополучно забыли — причем, еще тогда, когда приняли в себя страны Прибалтики и восточной Европы. Что же касается отсутствия «реальной платформы», то у России, помимо войск, имеются еще и союзники в самом альянсе, выступающие за формирование сильных независимых государств — это влиятельные силы во Франции, Германии и Турции — и им не нравится наднациональное управление НАТО», — заявил политолог.

На поползновения к еще большему движению блока к российским границам Россия просто обязана реагировать, считает Бредихин. Должны будут увеличены группировки войск на западных границах, а также пересмотрен статус Азовского моря, которое для Украины и ее судов окажется закрыто. Однако все же ее вступление в НАТО маловероятно, поскольку для того, чтобы принять такое решение, членам блока придется нарушить все свои правила.

«Согласно этим правилам, страна, собирающаяся вступить в блок, должна не иметь ни внутренних, ни внешних военных конфликтов. У Украины с этим проблемы, — подметил Бредихин. — Крым считается ими украинским (хотя на самом деле он российский), но на нем находятся наши войска — это первый препон. Второй препон заключается в том, что ДНР и ЛНР не являются де-факто частью Украины — и никогда ею не будут без согласия России».

И даже если НАТО признает Крым российским — что будет хорошо и правильно — с целью включить Украину в свой состав, то, по словам политолога, на территории непризнанных республик живет уже очень много граждан, имеющих российский паспорт, и которые точно не захотят быть частью военного блока, направленного против их родины.