Большинство россиян заявили о важности Дня народного единства

Москва, 31 октября. Большинство россиян считают важным отмечать День народного единства, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Треть россиян знают, что 4 ноября в стране отмечается День народного единства, еще 24% респондентов называют этот праздник «День единства», а 7% — «День единения России».

«По мнению 68% респондентов, отмечать подобные праздники важно. Преимущественно данной позиции придерживается молодежь от 18 до 24 лет (83%)», — говорится в сообщении.

Также о важности празднования Дня народного единства говорят 70% жителей сел и 71% россиян, живущих в городах с населением от 100 тысяч до 500 тысяч человек. При этом о неважности подобных праздников говорят россияне в возрастной группе от 35 до 44 лет и от 45 до 59 лет — в первую очередь те, кто помнит праздник 7 ноября или распад Советского Союза.

Половина опрошенных россиян, объясняя, почему важно отмечать такие праздники, как День народного единства, заявили, что они способствуют объединению людей в масштабах страны. Около 10% респондентов считают, что празднование Дня народного единства помогает воспитать патриотизм и гордость за страну.

37% россиян считают, что в стране на сегодняшний день есть единство народа. При этом чаще всего такое мнение выражали респонденты в возрасте от 18 до 24 (46%) и от 60 лет и старше (40%).